El Real Madrid emite comunicado tras infarto de Iker Casillas

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid emitió un comunicado oficial este miércoles como mensaje de apoyo al guardameta español Iker Casillas, quien sufrió un infarto durante el entrenamiento del Oporto en Portugal.

El jugador, quien está por cumplir 38 años de edad este mes, sufrió un ataque al corazón cuando se disponía a realizar los trabajos de entrenamiento con su equipo, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital CUF Porto, donde fue intervenido quirúrgicamente de emergencia.

A Casillas se le realizó un cateterismo, que consiste en una operación en la que se introduce un catéter en un conducto o cavidad para normalizar su estado de salud.

Hasta el momento se conoce que la salud de Casillas es estable, sin embargo no podrá jugar el resto de la temporada.

El jugador también ha recibido el apoyo de deportistas de la talla de Sergio Ramos y Rafa Nadal, quienes le han enviado mensajes de solidaridad a su compatriota.

Aquí el comunicado oficial del Real Madrid:

"El Real Madrid C. F. quiere transmitir todo su apoyo a su querido capitán Iker Casillas.



Iker Casillas nos ha enseñado durante toda su carrera profesional a superar los más increíbles retos para engrandecer la gloria de nuestro club. Nos ha enseñado que rendirse no cabe en nuestra filosofía de vida y nos ha demostrado innumerables veces que ser más fuerte mientras más duro es el reto es el camino para alcanzar la victoria.



El Real Madrid C. F. y el madridismo desean ver a su eterno capitán recuperado cuanto antes y le mandan todo el ánimo del mundo".