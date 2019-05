Lucero: Qué bonito mostrar mi edad y no esconderla detrás de cirugías

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante mexicana Lucero habló abiertamente de su edad y qué opina sobre recurrir a las cirugías estéticas para mantenerse joven.



La artista de 49 años de edad se encuentra de gira en Brasil, un país que le ha abierto las puertas desde que comenzó su carrera como actriz infantil, y fue ahí donde reveló a la prensa su opinión sobre los tratamientos quirúrgicos en pro de la belleza.



“Me gusta representar la edad que tengo y me gusta verme de la edad que tengo porque esa es la vida que yo tengo y son todos los años que he vivido haciendo cosas que me han llenado de alegría, de emociones, de satisfacciones, de felicidad”, dijo.

“Qué bonito poder mostrar también mi edad y no esconderla detrás de cirugías y cosas que me cambien incluso las facciones”, criticó la artista mexicana.

Además habló de su familia y cómo equilibra el tiempo para ella y su carrera. Con 39 años de carrera, Lucero recalcó que no quiere dejar de trabajar, aunque como madre una de sus prioridades más grandes en la vida son sus hijos.



“Yo creo que se puede, y hoy en día más que nunca, que las mamás se partan en 10 pedazos para poder trabajar para poder ser madres y para poder llevar a cabo la mayoría de sus sueños y sus ilusiones”, señaló.

“Mis hijos son mi prioridad, pero siempre he tenido muchas ganas de seguir trabajando y creando y siendo la artista que soy”.



Lucero estará lanzando próximamente un álbum de piezas inéditas con banda sinaloense producido por Luciano Luna del cual se desprende el sencillo “Me deshice de tu amor”, en cuya letra dice alegarse de haber descubierto las infidelidades de su amor para poder librarse de él.