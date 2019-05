Hijo de señor herido en violentas protestas: “Mi papá venía de trabajar cuando pasó eso, han sido momentos difíciles"

José Duarte se recupera en la sala de emergencia del HE.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En condición estable y bajo fuerte resguardo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se recupera en la sala de observación del Hospital Escuela el señor José Humberto Duarte (54), herido de bala por un policía municipal durante las protestas del pasado lunes en el centro de la capital.

Afuera de la sala, impacientes, pero confiando en Dios, EL HERALDO se encontró con Daniel Duarte, hijo menor del herido, quien estaba acompañado de su madre.

“Mi papá venía de trabajar cuando pasó eso, es una buena persona, han sido momentos difíciles, pero estamos confiando en Dios que todo va a salir bien”, dijo al referirse al momento en que fue herido de bala durante un enfrentamiento entre policías y manifestantes en el centro de la ciudad.

Añadió que ellos han estado muy pendientes de su evolución, “está indispuesto, se está recuperando, está adolorido, aquí vamos a seguir”, manifestó.

En relación con la investigación de los hechos, el muchacho prefirió no hablar. Lo mismo ocurrió con la esposa del herido, quien no quiso no referirse a la salud de su pareja, aunque su rostro desencajado reflejaba su preocupación.

Proceso de recuperación

Gerardo Castejón, jefe de emergencia de Cirugía de Adultos del Hospital Escuela, explicó que recibieron al señor José Humberto Duarte con “una lesión por arma de fuego a nivel del tórax derecho superior, el cual fue resuelto inmediatamente con la colocación de un tubo torácico, para poder sacar la sangre y el aire de la zona”.

Destacó que el paciente se encuentra estable, pero han decidido que permanezca en la sala de observación de emergencia. “Ya lo tenemos con dieta líquida, en un futuro el señor será trasladado a sala para continuar con la vigilancia y poder darlo de alta en un máximo de cuatro días”, comentó.

Castejón explicó que pese al impacto recibido, su situación no era causa de muerte, “pero sí estaba muy delicado por la cantidad de sangre y aire que tenía en la cabida torácica”.

Destacó que el paciente se encuentra consciente y lúcido, “está tolerando la dieta y en los próximos días va a continuar su recuperación en su casa al lado de su familia”.

