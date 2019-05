Kristen Stewart celebra redefinición de sexualidad

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Kristen Stewart dijo que sintió una “responsabilidad enorme” por definir su sexualidad tras volverse famosa por la serie de películas de "Twilight" (“Crepúsculo”). Pero le alegra que las jóvenes estrellas de ahora no tengan que hacerlo.



Hace dos años la actriz de 29 años dijo en "Saturday Night Live" que era “muy gay”. Ahora ve un cambio en la cultura que ha permitido que los jóvenes, dentro y fuera de Hollywood, acepten la fluidez de géneros y sexualidad.



“Sentía una responsabilidad enorme, una que realmente me preocupaba, no podía decir que era una cosa u otra, porque entonces de alguna manera estaría abandonando al otro”, dijo Stewart, quien también estuvo en una relación larga con su compañero de reparto en "Twilight" Robert Pattinson.



“El hecho de que no lo tengas que hacer ahora es mucho más honesto”, dijo Stewart.



La actriz actúa junto a Laura Dern en "J.T. LeRoy", una cinta biográfica sobre una joven llamada Savannah Knoop, cuya cuñada Laura Albert creó a LeRoy, un alter ego literario que asumía Knoop en sus apariciones públicas, sólo que LeRoy era hombre. Ahora Knoop se identifica como una persona no binaria, es decir, sin un género definido.



Stewart celebra esa decisión junto con las declaraciones de estrellas de Hollywood más jóvenes como Sophie Turner, de 23 años, que se han negado a ponerle una etiqueta a su sexualidad.



"Si tuvieras esta plática con alguien en una secundaria probablemente voltearían exasperados y dirían ‘¿por qué complicas tanto todo? ... simplemente haz lo que quieras”, dijo. “Es realmente agradable”.



Stewart dice que a la cultura contemporánea todavía le cuesta trabajo definir la fluidez de género y sexualidad: “Creo que ni siquiera tenemos palabras para describir las complejidades de la identidad en este momento”.



Stewart dijo que pondrá ese espíritu en su debut como directora, una adaptación de las memorias de una nadadora bisexual convertida en artista titulada "The Chronology of Water".



“Mucho de ese espíritu se trata de encontrar un nuevo lenguaje. Y realmente entender que tu hogar de palabras, por decirlo así, lo construyes tú mismo”, dijo. "Y también puedes tener un millón de definiciones de cualquier palabra que quieras. Están abiertas a interpretación. .... pueden ser usadas como armas o más como salvadoras”.