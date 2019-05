Pepe Lobo arremete contra el presidente Juan Orlando Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras (2010-2014), cuestionó nuevamente al gobierno del actual mandatario Juan Orlando Hernández.



Lobo Sosa utilizó su cuenta de Twitter y pidió a los presidentes del Poder Legislativo y Judicial, además a las Fuerzas Armadas de Honduras y al Fiscal General, "no hacerle coro a las acciones de JOH".

“El presidente del Congreso, el presidente de la Corte, el fiscal, FF AA, Policía Nacional, todos deben asumir su deber ante la patria no hacerle coro con sus acciones y/o palabras a JOH, que es represivo, dictatorial y castiga al pueblo. ¡Reflexionen antes que sea demasiado tarde!”, escribió en la red social.



En las últimas semanas, el exmandatario ha criticado fuertemente al presidente Juan Orlando Hernández debido a la acusación por corrupción que enfrenta su esposa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.



El lunes anterior, el mismo exmandatario aseguró que la acusación en contra de “Mi Rosa” está fundamentada en algo que es falso. Legalmente no estuviera privada de libertad, “como ella lo dijo su juicio es político y el gobierno lo usa para tapar su megacorrupción”, afirmó.