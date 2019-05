Niños envían un conmovedor mensaje a Thiago, hijo de Messi

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Luego de que la estrella del Barcelona, Leo Messi, revelara que su hijo Thiago le preguntó por qué no lo querían en Argentina, una canal de televisión le mostró al pequeño un video donde otros niños de su edad le cuentan que ven a su padre como ídolo.



"Mi hijo Thiago, de 6 años, me preguntó por qué me mataban (cuestionaban) en la Argentina. Él ve todo el tiempo videos en Youtube. Y me pregunta por qué no me quieren. Yo tengo que pasar por esas cosas, pero no me importa", dijo el delantero.



Tras la revelación, varios niños despejaron sus dudas con una grabación que él vio de principio a fin.



"Hola, Thiago, soy Felipe. Te quería contar que queremos mucho a tu papá en la selección", expresó el primer niño. Por su parte, otro pequeño que se identificó como Lisandro le aseguró que su papá (Messi) es el mejor jugador del mundo, "te mandamos un beso desde el norte de la Argentina".



"Este mensaje es para vos, Thiago. Quédate tranquilo que tu papá es un genio y acá en Argentina lo queremos", expresa una niña mientras el pequeño sigue pegado al celular donde ve el video.



Las frustraciones de hinchas y periodistas argentinos se han canalizado algunas veces en la figura de Messi, de quien se espera que rinda como lo hace de manera extraordinaria en el club catalán.



'La gente compra todo lo que se dice. Después soy yo el hijo de puta, y a los que más le duele todo eso es a mi familia. Se dijeron muchas mentiras. Todos los días se dicen mentiras nuevas', se quejó con acento airado.



Messi jugó su primer Mundial de mayores en Alemania-2006, con eliminación ante los germanos a penales, encuentro que vio desde el banco de suplentes pues el DT José Pekerman no lo mandó a la cancha.



Después perdió tres finales, una en el Mundial de Brasil-2014, otra en la Copa América Chile-2015 y la tercera en la Copa Centenario EEUU-2016. También le dijo adiós prematuramente a otros torneos clave como el Mundial de Sudáfrica-2010, la Copa América Argentina-2011 y el Mundial de Rusia-2018".

