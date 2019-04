Messi dijo que quería la ‘Champions’ y “me sonó a amenaza”, asegura Klopp  

BARCELONA, ESPAÑA.- El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, admitió este martes que tiene un difícil encuentro de ida de semifinales de la ‘Champions’ contra el Barcelona, recordando que cuando Leo Messi dijo que quería volver a ganar esta copa “me sonó a amenaza”.



“Messi antes de la temporada dijo que quería recuperar esta Copa (de Europa). Entonces me sonó a amenaza”, aseguró Klopp en la rueda de prensa previa al encuentro en el Camp Nou del miércoles.



“Sabemos lo difícil que es jugar contra el Barcelona por la calidad de sus jugadores, no siempre se trata de Messi, ¿deberíamos concentrarnos en Messi? En algunos momentos, pero si sólo nos preocupamos de Messi tienen otros diez jugadores de clase mundial que pueden decidir el partido”, afirmó.

“Yo diría que un empate no sería el peor resultado del mundo, no es que vayamos a por él, pero estaría bien”, dijo con una sonrisa Klopp, ante de afirmar que ganar al Barça el miércoles “significaría muchísimo”.



“Ha venido mucha gente a jugar contra el Barcelona y al final les dieron una paliza. Algunos de ellos consiguieron crearles problemas, por supuesto, como el Levante hace dos días (en Liga), pero el Barça cuanto mejor es la competición, cuanto más alto es el nivel, más se mete en la competición”, advirtió Klopp.



“Ahora son campeones (de Liga) desde hace dos días y pueden centrarse sólo en la ‘Champions League’. Va a ser muy difícil”, insistió Klopp, cuyo equipo aún está peleando por la Premier League, donde es segundo a un punto del Manchester City.



“No tenemos que llegar pensando es el Barcelona mejor nos vamos a casa y nos concentramos en el Newcastle. Es una competición demasiado grande. Nadie tiene que pensar en ese partido, sería un error jugar contra el Barcelona con otro partido en mente. Queremos un resultado mañana que nos dé una posibilidad de pasar en casa”, añadió Klopp.



El técnico subcampeón de Europa el pasado año, rechaza que el ganador de esta semifinal sea el favorito para hacerse con el trofeo continental el 1 de junio en Madrid.



“No hay favoritos. Si el Barça pasa, tal vez sean favoritos, si pasamos nosotros somos uno de los dos equipos finalistas. Hay una fecha en Madrid en que se decidirá”, dijo Klopp.



Respecto a la duda de su atacante brasileño Roberto Firmino, que está lesionado, Klopp aseguró que “si está al 100% jugará”.