El Barcelona contra el Liverpool en la recta final por la Champions

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona afronta la recta final de su gran desafió de la temporada el miércoles en la ida de semifinales de la Champions contra el Liverpool, tras proclamarse el fin de semana campeón de la Liga española.



Con el campeonato español en el bolsillo, el Barça ya puede enfocarse plenamente en su dos últimos partidos para intentar llegar a la final de la Champions, que no ha vuelto a alcanzar desde 2015, fecha de su último triunfo.



"A nivel de confianza estamos bien, pero ganar el título es un impulso anímico para el partido del miércoles contra el Liverpool, que sabemos lo difícil que va a ser, porque el Liverpool está haciendo una gran temporada y es un equipazo", decía el sábado Ernesto Valverde.



El técnico azulgrana, que logró su segunda liga consecutiva al frente del Barça y la octava del equipo en once años, no duda en apuntar a Leo Messi, como su principal baza de cara al encuentro del miércoles.



- El centro de todo -

"Es el centro de todo", decía Valverde, añadiendo que "marca nuestro estilo, muchas cosas de las que hacemos, y su competitividad nos marca a todos y nos obliga".



El argentino salió en la segunda parte contra el Levante el sábado para marcar el gol de la victoria (1-0), que valía una Liga y apunta ya a la Champions, esa "linda copa" que quiere devolver al Camp Nou.



Messi, máximo goleador de la Liga española (34 goles), también lidera la tabla de goleadores de la máxima competición continental de clubes con 10 tantos, dos más que el polaco del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, ya eliminado.



Valverde se ha encargado de gestionar a su gran estrella para que llegue en óptimas condiciones a uno de los choques decisivos de la temporada.



El astro argentino estará acompañado delante por su inseparable amigo fuera y socio dentro del campo Luis Suárez, que se reencontrará con su exequipo y advierte sobre la peligrosidad del mismo.



"Es un equipo que puede salir jugando, que tiene jugadores muy buenos en mitad de cancha que hacen llegar bien la pelota a los delanteros y pueden tener una forma igual a la forma que podemos jugar nosotros", dijo Suárez a los medios del club azulgrana.



Con Suárez y Messi fijos delante la duda está en quién puede acompañarlos, si será el francés Ousmane Dembélé o el brasileño Philippe Coutinho, que se lució el sábado contra el Levante y podría volver a repetir el miércoles.



- Guerra en dos frentes -

Enfrente estará un temible Liverpool, que se deshizo de Bayern de Múnich y Oporto en octavos y cuartos de Champions y que sigue peleando por el campeonato inglés, donde marcha segundo a un solo punto del líder, el Manchester City, a dos partidos del final.



Esta lucha por el campeonato inglés, que no gana desde hace 29 años, puede pesar en el Liverpool, que tiene que darlo todo en varios partidos muy seguidos de la liga inglesa y de la Champions.



El Liverpool ganó su última Liga de Campeones en 2005 y tiene ganas de volver a levantar la 'Orejona', pero el técnico alemán del equipo inglés, Jürgen Kloop, pone toda la presión en el equipo contrario.



"Si juegas contra el Barcelona, ciertamente no eres el favorito", aseguró a la plataforma DAZN el técnico del Liverpool, que apuesta por el juego intenso y rápido de sus delanteros Mohamed Salah y Sadio Mané.



La principal duda para el Liverpool es la presencia de su tercer atacante, el brasileño Roberto Firmino, que se lesionó en la ingle en un entrenamiento el pasado jueves.



"Podría estar listo para el miércoles", dijo entonces Kloop, mostrando su deseo de poder contar con el delantero.



- Equipos probables:



Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suárez, Coutinho (o Dembélé). Entrenador: Ernesto Valverde.



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino (o Sturridge), Mané. Entrenador: Jürgen Kloop (GER).