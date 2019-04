Guillermo Valle nunca visitó las bases, ahora pasa a la llanura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por andar “respirándole en la nuca” a Manuel Zelaya Rosales y a Salvador Nasralla, descuidando las bases de su partido, los delegados a la Asamblea Nacional del Partido Innovación y Unidad (Pinu) se negaron a reelegir en su cargo a Guillermo Valle.



El dirigente, un desconocido en la política, cobró notoriedad gracias a la Alianza de Oposición contra la Dictadura en la cual fue candidato a designado presidencial, posición desde la cual lanzó denuestos casi diarios contra el gobierno, llevándose de encuentro a los medios de comunicación a los que calificó de “tarifados”, sin dar nombres.

El fin de semana, Valle fue relegado a una posición de menor importancia en el Tribunal de Honor del Pinu por casi 100 delegados que llegaron para votar por la planilla de José León Aguilar de El Paraíso. Desde un principio, según las fuentes consultadas por EL HERALDO, los delegados dijeron que no estaban en condición de apoyar a Valle y algunos de ellos se lo anticiparon cuando, en marzo, él expresó su interés de buscar la reelección.



La caída en desgracia de Valle en el Pinu comenzó cuando los delegados escuchaban hablar todos los días solo de “alianza” y “dictadura” haciendo a un lado las visitas a las estructuras municipales, como lo hicieron sus antecesores con la finalidad de organizar y fortalecer el partido.



En otras palabras, en sus cuatro años al frente del Pinu a Valle poco le interesó su partido, su crecimiento y las relaciones con los presidentes de las directivas municipales a cuyos representantes, en muchos casos, sacrificó para poner en las planillas a colaboradores de Nasralla como parte del compromiso que tenía con la Alianza de Oposición contra la Dictadura.



Valle es hermano de Beatriz Valle, exdiputada del partido Libre. Fuentes consultadas por EL HERALDO dijeron que “la cercanía con Libre no le abonó mucho, en algunos casos no hubo problemas, pero en otros sí”.



“Si él hubiera tenido un gran apoyo, le hubieran pedido que fuera reelecto, pero se dedicó más a lo de la Alianza que a lo interno del partido, le hizo falta visitar los departamentos, trabajar en estructuras, que todos los presidentes lo hicieron” y eso le pasó factura, añadió el entrevistado.

