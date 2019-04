Ocho datos para comprender la violenta jornada de protestas en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras vive este lunes una jornada violenta de protestas encabezada por docentes, doctores y estudiantes que mantienen una férrea oposición a dos decretos aprobados por el Congreso Nacional dirigidos a reestructurar el sector de educación y salud.

Te dejamos ocho datos para entender la problemática

1. Masivos despidos: El Congreso Nacional pretendía aprobar la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, cuyo contenido era interpretado por las organizaciones magisteriales y el Colegio Médico de Honduras (CMH) como la puerta a masivos despidos de maestros y doctores del sector público.

Uno de los artículos indicaba que las secretarías de Educación y Salud podían "proceder a la cancelación de los acuerdos de nombramiento y la terminación de los contratos de prestación de servicios, en el contexto de las decisiones adoptadas en el proceso de restructuración administrativa y organizacional”.

2. Cambio de opinión: Luego de reuniones con organizaciones sindicales y de trabajadores, las comisiones responsables del dictamen desistieron de incluir la propuesta de la “cancelación de acuerdos” y dividieron el proyecto en dos decretos de ley, uno para la Secretaría de Salud y otro para la Secretaría de Educación.

El Poder Ejecutivo se mostró a favor de la reforma realizada por el Poder Legislativo, así que retiró la propuesta. Aunque esta modificación tampoco convenció a la dirigencia sindical y al gremio médico por interpretar que siempre queda abierta.

3. Zafarrancho en el Congreso: El Congreso Nacional finalmente aprobó por mayoría simple, levantando la mano y en un único debate el jueves 25 de abril los dos polémicos decretos, con la oposición del partido Libertad y Refundación (Libre), que trataron de obstruir el desarrollo de la sesión para evitar la inminente aprobación.

Los diputados del Partido Nacional y de Libre protagonizaron una fuerte discusión durante la sesión por sus posturas antagónicas, al punto que hubo empujones y forcejeos.

4. ¿Hay o no despidos?: Aunque el contenido de los decretos difiere del anteproyecto original y únicamente ordena una reestructuración presupuestaria, el gremio médico y las organizaciones magisteriales sostienen que todavía peligra la estabilidad de sus agremiados y empieza un proceso de privatización. No obstante, los decretos no contemplan nada relacionado de forma literal.

Tanto el gobierno como los diputados de los partidos oficialistas defienden que solo buscan una ejecución eficiente de los fondos públicos. Tanto para la Secretaría de Salud como de Educación, se ordena “cumplir con los compromisos salariales adquiridos y pasivo laboral pendientes de pago”.

5. Protestas: Un día después de aprobados los dos decretos, los docentes se fueron a huelga, paralizaron las clases y se fueron a manifestaciones, principalmente en la capital, en protesta contra las reformas y bloquearon el paso por algunos bulevares. Los médicos, en tanto, paralizaron actividades en ciertos hospitales públicos y se fueron a asambleas informativas para determinar los pasos a ejecutar. La jornada de protestas finalizó con la reedición de las “Marchas de las Antorchas” por la noche de ese día en las afueras del Congreso Nacional.

6. Politización: El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, señaló que las manifestaciones tenían un tinte político y acusó a la dirigencia de Libertad y Refundación (Libre) de estar detrás de las huelgas y protestas.

Es visible la afinidad de cierta dirigencia magisterial con el proyecto político de Libre. Díaz aseguró que las movilizaciones no “están buscando defender el derecho de los maestros y médicos”. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció que los decretos estaban abiertos a los “ajustes” necesarios.

7. Estalla la violencia: La actitud de diálogo de Oliva y una amenaza del ministro de Educación, Arnaldo Bueso, tampoco bajaron los ánimos de los maestros y médicos, que este lunes salieron con más fuerza a protestar. Los doctores continuaron con las asambleas informativas y suspendieron la atención en los principales hospitales, como el Escuela y el San Felipe.

Las movilizaciones de los docentes se concentraron en el Centro Histórico de Tegucigalpa, donde derivaron en una jornada violenta, como la quema de tres edificios públicos. Al menos en uno de ellos, donde funcionan las oficinas administrativas de la Alcaldía Municipal quedaron acorraladas por las llamas unas 30 personas, rescatadas por personal de Cuerpo de Bomberos. Igualmente, un grupo de manifestantes atacó al periodista Dennis Andino de HCH y al camarógrafo que lo acompañaba.

8. División entre organizaciones: Hay una división evidente en las organizaciones sociales y sindicales. El magisterio y el gremio médico se muestran en contra de las medidas, pero los dos decretos fueron respaldados por los trabajadores e importantes líderes sindicales, como Hilario Espinoza y Daniel Durón, quienes incluso han salido con el gobierno en conferencia de prensa para aclarar a los empleados públicos que no habrán despidos masivos.

