Josué Colindres, el influencer de moda: "Seré el mejor periodista deportivo de Honduras"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lo que comenzó como un simple pasatiempo terminó convirtiéndose en una pasión. "Fue una idea con mis primos de hacer videos sobre juegos, pero yo les dije que eso no iba a funcionar aquí en el país".

Como dos enormes discos negros de vinilo, así son sus ojos, que inquietan a más de alguna de sus seguidoras. "Pueda ser que me termine enamorando de una de ellas, es una posibilidad".

Se llama Josué David Colindres Castellanos, un influencer hondureño que ha seducido al público cibernético (Facebook y YouTube) con sus videos sobre preguntas de cultura general y relaciones amorosas, que de este último tema sabe mucho. "He sido bastante pícaro con las mujeres ja, ja, ja...".



Intentó darse a conocer por medio de escenas humorísticas sobre la vida cotidiana en 2016, sin embargo, hacer pensar a las personas a base de interrogantes es lo que le ha permitido construir su castillo de arena en el mundo de la popularidad.



"Me di cuenta que las preguntas, por la cuestión de la viralización en redes, pegaron más que lo que ya había hecho", expuso sobre la decisión de cambiar el formato de su contenido a finales del 2017.



Para este joven de 22 de años, entretener le ha resultado tan fácil como chasquear sus dedos. "El principal objetivo es divertirme y divertir a las personas. Soy un tipo extrovertido y me gusta ser causa de alegría para los estresados. Creo que es algo que ya lo traigo".



Y cuando era pequeño empezó a dar destellos de lo que sería de grande: su jovialidad le permitió convertirse en el alumno del salón que hacía reír a sus compañeros, lo que lo encaminó a estudiar Periodismo, en donde son al menos cuatro clases las que le restan para culminar la carrera en la Máxima Casa de Estudios. "Senté cabeza hasta en la universidad".

"Fui el tontito del salón, el que siempre hacía reír a los compañeros... digamos que el payaso, pero el hacerlos reír me costaba aplazarme", recordó mientras posaba para la cámara de Johny Magallanes en la sala de redacción de EL HERALDO.



"La mayor mentira de tu ex", con 12 millones de reproducciones en Facebook, lo ha colocado entre los pocos hondureños que pueden alardear de haber recibo un pago considerable por las visualizaciones alcanzadas. En su fan page tiene 220,000 seguidores.





Vea: ¿Cuándo inicia la sexta temporada de "Acapulco Shore"



Su vida

Pero eso no es todo... tiene una hermana menor de 11 años y creció sin la figura paternal, situación que lo ha llevado a decir con plena certeza que "yo soy el hombre de la casa".



"A mi papá si lo veo puedo platicar con él, no tengo ningún tipo de rencor. Hace poco me ofreció una disculpa por no haber estado en mi vida, pero yo no siento nada contra él", reveló.



"Pasé una infancia tranquila en una familia humilde que logramos salir adelante a costa del trabajo y esfuerzo de mi madre", destacó, al mismo tiempo que aseguró que "soy un amante de los perros".



Pese a que sus estudios estuvieron marcados por expulsiones y castigos, descubrió que en el fútbol sus habilidades eran singulares, pero el destino le cerró la puerta.



"Jugué en Ligas Menores de Motagua hasta llegar a reservas, en donde pude compatir con jugadores como Henry Figueroa, Harold Fonseca y Marlon Licona", precisó.



No obstante, una lesión en una de sus rodillas lo limitó a seguir vistiendo la camisa de los Azules, del cual se declaró hincha a más no poder. "Tengo a Motagua en el corazón".



Se avizoran cambios

El buen momento que está viviendo Josué Colindres le está permitiendo cristalizar el objetivo que ha trazado: dejar de lado los videos graciosos para volcarse a la información deportiva. "Mi página se convertirá a un 100 por ciento para trabajos deportivos, creo en un año y medio".



"Una de las intenciones era ganar imagen para que después la gente que me apoya esté ahí cuando cambie totalmente el contenido de mis redes sociales", percibió.



Para Colindres, la decisión drástica lo llevará al cumplir el sueño que ha guardado en su corazón desde pequeño: convertirse en el mejor periodista deportivo de Honduras.



"Me encanta narrar, analizar, saber estadísticas y manejar toda la información deportiva que tanto me apasiona", argumentó el pequeño hombre (1.65 de estatura) que al conversar denota mucha seguridad. "Tengo que estarme motivando".



Preguntas capciosas

¿Meta a corto plazo?

Graduarme lo más rápido posible para conseguir empleo en un medio deportivo e ir a cubrir un Mundial con Honduras.



¿Qué te ha dejado hasta este momento hacer videos para redes sociales?

Aprendizaje y muchas experiencias. Nunca me imaginé que al caminar por las calles las personas me pedirían tomarme fotos con ellas.



¿Tenés novia?

No, ahorita no estoy pensando en una relación seria. Pero más a delante quiero casarme, lo que sería a los 28 años y ya tener un hijo para ese tiempo.



¿Qué le dirías a tu ex?

Que le deseo el triple de éxito que yo logré.



¿Cuántas novias has tenido?

Uff... no te sabría decir. Solo sé que desde segundo grado empecé a tener, pero formales fueron cuatro.



¿Te has aprovechado de alguna fanática?

De momento, no.

¿A qué edad perdiste tu virginidad?

Fue a los 16 años y fue una mala experiencia porque lo hice con una persona experimentada, y me hizo quedar mal.



¿Color favorito?

Negro.



¿Simpatía política?

Sí, pero a ningún partido político, aunque me gustaría también incursionar en ella.



¿A qué le tenés miedo?

A las inyecciones.



¿Cómo te ves en 10 años?

Siendo el mejor periodista deportivo del país.



¿Qué mejorarías de Honduras?

El sistema educativo.

¿Comida favorita?

Las baleadas.

¿A qué periodista deportivo admirás?

Christian Martinoli.

¿Cómo te describís?

Una persona muy extrovertidad, alegre, amante del fútbol y apasionado de los perros, sobre todo los callejeros.

¿Qué youtuber extranjero te llama la atención?

Luisito Comunica.