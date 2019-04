Atacan a reportero Dennis Andino y a camarógrafo de HCH durante protestas en el centro de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las protestas en el centro de la capital de Honduras se tornaron violentas este lunes cuando varios manifestantes atacaron al reportero Dennis Andino y a su camarógrafo del medio de comunicación HCH.



En medio de una transmisión en vivo se pudo observar como varios hombres se acercan al periodista y comienzan a atacarlo a puño limpio. Después acorralan al camarógrafo cuando se termina el video.

"Abogamos por la libertad de expresión y la libertad de prensa. Denunciamos la agresión en contra de nuestros compañeros (...) Un alto a la violencia. ¡Basta ya!", reclamó Ariela Cáceres, jefa de información de HCH.

Momento del ataque del que fue víctima el reportero de HCH. Captura de video

Asimismo denunciaron que los protestantes les quitaron la cámara y se la llevaron.



"No me imaginé que fueran tan violentos, no me imaginé que trataran a los trabajadores de Honduras de esta manera", dijo Dennis Andino tras el ataque.

"Responsabilizo a cualquier dirigente magisterial y al movimiento estudiantil de lo que le pueda pasar a mí, mi familia", declaró.