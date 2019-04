Revelan cómo fueron los últimos minutos de Tales Cotta, modelo que murió en la pasarela

SAO PAULO, BRASIL.-"Todo fue muy rápido: besó a un amigo detrás de la pasarela, salió con confianza como de costumbre, luego tropezó de repente, perdió el equilibrio y cayó", así narró Melissa Marinho, los últimos momentos de vida de su compañero Tales Cotta, un modelo brasileño que falleció súbitamente el sábado durante un desfile en la Semana de la Moda de Sao Paulo (SPFW).

Melissa Marinho, que también desfilaba el día que murió Tales Cotta, indicó que aún sigue sin creer lo sucedido. "Me quedé asustada, sin saber qué hacer. No sabía que se estaba muriendo, nadie sabía, en realidad" , dijo Marinho en declaraciones a un diario local ."No recuerdo bien cuál fue mi reacción. Fui a ayudar, pero me dijeron que no lo tocara", reveló.

La modelo aseguró que entabló una conversación con Tales Cotta antes de salir a la pasarela y que todo parecía estar bien. "Hablamos mucho en el backstage y antes de que saliera. Él estaba superfeliz, lo que me dejó más en shock después de que se supo de su muerte".

Los primeros reportes indicaban que el fallecido modelo no había comido bien por falta de opciones vegetarianas, sin embargo, Melissa Marinho, desmintió esta versión. "¡No es verdad! Comimos juntos, incluso. Lo que queda de todo esto es que somos frágiles y que podemos partir en cualquier momento".

Por su parte, la hermana del fallecido indicó que este no sufría de problemas de salud y que se realizaba chequeos regularmente. "Estaba muy sano, comía sanamente y hacía ejercicio todos los días", dijo.

La organización de la Semana de la Moda señaló que Cotta había sufrido una "súbita descompensación en el desfile" y "pese a que fue atendido rápidamente por los médicos del evento y conducido al hospital, desgraciadamente no pudo resistir".

Muerte

El modelo, de 26 años y cuyo nombre artístico era Tales Cotta, se desmayó cuando estaba dando la vuelta para salir de la pasarela. De inmediato, fue atendido por bomberos presentes en el show, ante decenas de espectadores que quedaron estupefactos.



"Rápidamente fue atendido por el equipo de paramédicos del evento y fue llevado al hospital, pero desgraciadamente no resistió. Lamentamos esta fatalidad y ofrecemos nuestras sinceras condolencias a la familia de Tales", detalló en la nota la Semana de la Moda de Sao Paulo (SPFW) el evento de moda más importante de América Latina que comenzó el 22 abril.



Ocksa, una de las últimas firmas en desfilar en la SPFW, también expresó su pesar en su cuenta en Instagram: "Todo el equipo Ocksa lamenta profundamente y está consternada con la noticia".



Entre otros actores del sector, la revista Vogue Brasil expresó sus condolencias a los familiares del modelo, que trabajaba para la agencia Base MGT.