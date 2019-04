Maisie Williams, Arya Stark en Games of Thrones: 8 cosas que no sabías de la guerrera

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Arya Stark se convirtió hasta el momento en la mejor guerrera en la nueva temporada de Game Of Thrones, pero qué tanto conoces a la chica que le da vida a este personaje.



Maisie Williams es una británica de 22 años que mostró su inclinación por la actuación desde pequeña; su papel como Arya fue su debut.



Las 8 cosas que no conocías de Maisie Willians:

1. Su nombre completo es Margaret Constance Williams, aunque artísticamente es conocida como Maisie Willians.



2. Como actriz no está interesada en historias románticas o de adolescentes que pelean por un amor, por lo que ama su papel como guerrera en GOT.



3. Audicionó para la segunda película de Nanny McPhee,'La Niñera Mágica', pero fue rechazada.



4. Mientras graba GOT también ha hecho otros papeles en películas y series, como Ashildr en 'Doctor Who'.

5. La joven aspira un día ser directora. Confiesa que ama analizar entre tomas los detalles con el director.



6. Aunque Maisei es diestra, Arya Stark no lo es, por lo que parte de su preparación para Game Of Thrones aprendió a usar la espada con su mano izquierda.



7. Detrás de esa chica ruda se esconde una gran bailarina, estudió de pequeña en el Instituto de Danzas de Bath, y puede hacer desde ballet hasta freestyle.



8. Tiene varias tortugas y un perro llamado Sonny, además es embajadora de la asociación Dolphin Project para proteger a los delfines.