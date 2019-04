Sergio Ramos e Iker Casillas entre las figuras del fútbol que lamentan la muerte de Josef Sural

MADRID, ESPAÑA.- Las estrellas del fútbol mundial han reaccionado ante la noticia de la muerte del jugador turco Josef Sural, quien perdió la vida este lunes en un accidente vehicular.



A las muestras de pesar en redes sociales se han unido futbolistas de la talla de Iker Casillas y Sergio Ramos, campeones del mundo con la selección de España, quienes lamentaron el inesperado deceso de su colega.



"Triste noticia. Descansa en paz Josef Sural", escribió Casillas en su cuenta oficial de Twitter donde compartió el tuit del Alanyaspor, equipo donde militaba el futbolista.





Por su parte, Ramos catalogó como una desgracia la noticia.



"Una desgracia en el deporte, pero sobre todo una desgracia humana. Nuestros pensamientos y fuerza con el @Alanyaspor, con las víctimas y con la familia de Josef Sural. DEP", escribió el también capitán del Real Madrid.

Sending our thoughts and strength to #Alanyaspor, those injured and the family of Josef Sural. RIP