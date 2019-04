Honduras: Harán cambios en polémicos decretos de salud y educación

Álvaro Mejía| alvaro.mejia@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Uno de los numerales de los decretos aprobados para la reestructuración y transformación presupuestaria en Educación y Salud será modificado en la sesión legislativa de este lunes, luego que se apruebe el acta de la reunión anterior del Congreso Nacional.

Así lo confirmó a EL HERALDO una fuente ligada a la junta directiva del órgano unicameral que explicó que los cambios se harán vía reconsideración al acta que presentará un diputado del Partido Nacional o de otra fuerza política ante la polémica que ha ocasionado la admisión de ambos decretos en estas entidades del Estado.

En los dos dictámenes, que constan de cuatro artículos, se estableció un numeral, cuyo alcance es indeterminado y contempla cualquier otro objetivo o acción que permita la eficiente implementación tanto del plan de mejora en Salud al igual que el Plan Estratégico del Sector Educación (PESE).

Varios sectores sociales han señalado que lo anterior podría contemplar implícitamente despidos masivos en las dos Secretarías, generando protestas como también paro de labores de médicos y docentes a nivel nacional.

El presidente del CN, Mauricio Oliva, reiteró en su cuenta de Twitter que “los que salen a protestar no han entendido, o no quieren entender la ley. No hay nada que diga que habrá despidos; asegura que por cada dólar que da el Estado la comunidad internacional dará tres dólares para mejorar escuelas y más textos”.

“Si nosotros somos más eficientes en manejar nuestros recursos nos va a sobrar más dinero para poner como contraparte y nos va a ayudar a que aumente la comunidad internacional su aportación”, agregó en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a San Pedro Sula.

El alto funcionario reconoció que falta el elemento de diálogo ante la controversia que ha surgido con las leyes. Ante los supuestos de una oleada de despidos en estas secretarías obedecerían a las negociaciones para lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), desmintió ese extremo y anunció que hoy se reunirá con delegados de esta organización financiera internacional.

En medio de ofensas, confrontaciones, empujones y el desorden promovido por los congresistas de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) se aprobaron en la Cámara Legislativa los dos controversiales decretos el pasado jueves con el respaldo de los cachurecos a su vez de parlamentarios de partidos minoritarios aliados al PN.

Solo la Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria de la Secretaría de Educación se admitió mediante el uso del voto electrónico, para la normativa concerniente a Salud se aprobó levantando la mano debido al zafarrancho que primó por varios minutos en el CN.

De L 29,905.8 millones es la partida que se destinó a Educación y para Salud, L 14,741.9 millones para este año.





Mente abierta

“Pueden sufrir cambios (los decretos) sobre todo si tiene algún grado de racionalidad y de sustento, siempre hemos tenido la mente abierta; en la aprobación del acta hay espacios para reconsideraciones, pero para eso hay que conseguir una opinión sustentada, razonable y lógica que logre convencer a la mayoría del Congreso a hacerlo”, sostuvo Oliva.

Aunque todos los legisladores del partido de la estrella solitaria apoyaron los dos dictámenes, algunos consideran que hay que escuchar a las partes para clarificar las dudas y evitar así acciones que al final afectan a la sociedad.

El diputado nacionalista Reynaldo Ekónomo sugirió a la directiva del Congreso que se reúna antes de la sesión convocada para este día con representantes de los dos gremios para llegar a acuerdos que permitan efectuar cambios consensuados en los dictámenes antes de que estos queden en firme.

El sexto numeral del artículo uno de la Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria de la Secretaría de Salud se modificará o suprimirá. Mientras que en el decreto de Educación pasará lo mismo, pero con el quinto numeral de la primera disposición.

“Nos sumamos a los llamados de los diferentes sectores de la sociedad hondureña para que los decretos aprobados por el Congreso Nacional sean revisados con todos los sectores interesados”, subraya el último párrafo de un comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Añade que “para lograr mediante un diálogo patriótico y responsable una nueva versión que nos garantice los derechos plenos a la salud y a la educación de toda la población hondureña, una administración pública basada en la meritocracia, permitiendo a su vez la paz y la gobernabilidad en el país”.

De su lado, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ADUNAH) hizo un análisis de ambas leyes, enfatizando que promoverán “la contratación de activistas políticos afines al gobierno de turno no para mejorar la calidad educativa, sino para agenciarse votos en el próximo proceso electoral 2020”.

Otra de las advertencias que hace la agrupación de profesionales universitarios es que con uno de los marcos legales se allana el camino para la privatización de la atención médica primaria y hospitalaria en el sistema sanitario público del país.

A través de una carta al CN, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) cuestionó el alcance del articulado de las leyes.

Desde el jueves pasado se han registrado en las principales ciudades de la nación acciones de protesta a su vez plantones por dirigentes magisteriales, estudiantes y médicos como medidas de presión para que se deroguen estos decretos que consideran lesivos para las entidades estatales de las que son parte.

65 votos favorables se requieren para admitir el acta de la sesión anterior.





Protestas

Las protestas para que se rescindan las leyes que impulsan la transformación y reestructuración de las secretarías de Salud y Educación se recrudecerán este lunes en todo el territorio nacional.

El dirigente magisterial Daniel Esponda informó que “emprenderemos y convocamos acciones a nivel nacional; a los departamentos de Comayagua, El Paraíso, La Paz y Francisco Morazán el compromiso es a la 1:00 de la tarde en los bajos del Congreso Nacional”.

Entre las instrucciones que se han girado a los educadores se encuentra la organización de una estructura de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) en cada centro educativo, incluyendo la constitución de comités de defensa de centros educativos entre maestros, alumnos juntos a los padres de familia.

Entretanto, la titular del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, anunció que las asambleas informativas y paro de labores de parte de los galenos seguirán este día en los principales centros hospitalarios, donde solo se atenderán las emergencias.

“No estamos dispuestos a permitir que se siga legislando para la impunidad y la lesión de derechos fundamentales de la población”, declaró.

Las clases en escuelas, colegios públicos y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se verán interrumpidas de nuevo.