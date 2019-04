Héctor Vargas dice que en el Marathón “no nos podemos relajar...”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El sublíder de las vueltas se ha tomado el domingo libre pero desde hoy regresa a las canchas en San Pedro Sula para que el ritmo no se pierda de cara a las semifinales que inician dentro de 13 largos días...

“No nos podemos relajar y vamos a meterle fútbol a los muchachos, trabajaremos desde hoy y posiblemente vamos a hacer un partido contra un club del Ascenso”, confirma a Zona Héctor Vargas, el León de Formosa que fue capaz de mantener el temple de un equipo que se cayó en la segunda vuelta pero todavía así no perdió la calma ni la segunda posición...

- Se vienen esos partidos que más le gusta jugar, ¿no?

Sí, hemos aprendido a manejar estas series de 180 minutos. Siempre hay un margen de error pero aún recuerdo las palabras de don Rafael Ferrari que me decía: “Mire la cara del técnico rival... le dirá mucho”.

Camino de espinas

Para llegar a escuchar la voz de relajación que regala Héctor Vargas hubo que pasar por muchos baches. Por dos goleadas ante Santos en Concacaf. Por sumar apenas un punto de 18 posibles en una de las peores rachas verdolagas. Por el encarcelamiento de su portero titular Denovan Torres. Casi nada...

“Pero salimos del bache en el que habíamos caído después de una primera vuelta de récord para el club (hizo 23 puntos por primera vez en su historia)”; el 3-0 que le recetó Olimpia en el Nacional fue el punto de inflexión que hizo tambalear el proyecto del formoseño. “En ese clásico nos pudimos haber consolidado en el liderato pero el mal arbitraje de Raúl Castro hizo que cayéramos en un inconformismo de pensar que nos querían bajar a toda costa”.

Sin embargo el Monstruo se puso la coraza de hierro y salió del fango. “También tuvimos la ventaja de que los que venían atrás de nosotros, Real España y Motagua, tampoco traían el paso tan firme”, afirmó el DT.

- ¿Cómo manejó el tema de Denovan Torres, profesor?

Hablé con él y también lo respaldé públicamente. Si bien cometió un error, tampoco es que ahora todos nos vamos a venir a hacer los puritanos. Denovan es importante para el club, nos dio la Liga contra Motagua, la Supercopa contra Platense y me sorprende que no sea el titular de la Selección.

- Dice que han salido del bache. ¿Qué jugadores siente que han subido su nivel?

Contra Honduras vi diferente a varios; a Allan Banegas lo he visto mucho mejor, a Bryan Johnson, Henry Romero suma su segunda titularidad... eso me pone contento, ese ímpetu en esta instancia definitiva.

- ¿Caue va a ser titular?

Lo voy llevando de a poco y puede que sea titular, aunque por ahora le falta mucho. Pero tiene rebeldía, personalidad, habla más que Johnson, Córdoba y Barrios, por ejemplo.

- ¿Se ha puesto a pensar cuántos puntos menos tendría sin los goles de Yusting Arboleda?

No, pero este no ha sido su mejor torneo. La mayoría de goles los hizo de penal... pero está cerrando de la manera que a mí me gusta, claro.

- ¿Cómo ve los emparejamientos de la repesca?

No lo veo tan fácil para Motagua. Platense le ganó la serie en las vueltas y lo veo compacto, con muchas variantes; y la UPN ha demostrado que tiene para competirle al España, le acaba de hacer tres a Olimpia y los números le favorecen.

- ¿Le preocupa el arbitraje?

Me preocupa la capacidad de análisis del que nombra, este señor Pedro Rebollar: no sé si está por debajo de alguien que le ejerce presión si es que se le escapa la tortuga o hay una presión. A la final de la Supercopa no manda al mejor árbitro cuando en el campo están el campeón de Copa y el de Liga. Minimiza nuestro torneo...