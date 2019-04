Zinedine Zidane tras derrota del Real Madrid: "Hay que pedir perdón a la afición y al club"

MADRID, ESPAÑA.- El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo que los jugadores debían pedir perdón a la afición y al club tras haber perdido ante el Rayo Vallecano este domingo en el duelo de la liga española.



Durante la rueda de prensa despúes del duelo, Zidane se mostró molesto de lo que había hecho el equipo blanco.



"No hicimos nada. No hicimos nada todos los niveles. A veces no puedes marcar, pero no hemos hecho nada. Estoy enfadado porque la imagen ha sido mala. Soy el responsable de eso. Hay que pedir perdón a la afición y al club", reclamó.

Continuó diciendo que el equipo no puede seguir jugando así. La jornada pasada empató 0-0 ante el Getafe y este domingo cayó ante el Rayo Vallecano 1-0.



"Faltan tres partidos y se acaba la temporada. Ante el Getafe hubo algo de juego, pero ante el Rayo nada del minuto 0 al 90", dijo.



Reiteró diciendo que "no podemos acabar La Liga dando esta imagen".



"Yo siempre voy a defender a mis jugadores, pero hoy no. No podemos jugar así. Pero yo también soy responsable", finalizó.