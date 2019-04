El Real Madrid de Zidane pierde 1-0 ante Rayo Vallecano

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid (3º) sucumbió este domingo (1-0) en casa del modesto Rayo Vallecano (19º) en partido de la 35ª fecha de la liga española, mientras que su eterno rival, el Barcelona, se proclamó campeón tras derrotar el sábado al Levante (16º) por la mínima.



El conjunto local se impuso a su vecino madridista gracias a un gol de penal de Adrián Embarba (23) cometido por Jesús Vallejo y tras ser revisado por el videoarbitraje.



Con esta derrota -primera contra el Rayo Vallecano desde 1997- el Real Madrid se despide prácticamente de sus aspiraciones de arrebatarle al Atlético de Madrid el subcampeonato en la Liga.



Los 'merengues' suman 65 puntos y están a nueve de sus vecinos 'colchoneros' cuando restan, precisamente, nueve puntos por jugarse. El hecho de tener el 'goalaverage' ganado a los rojiblancos es lo único que aún les da una mínima esperanza.



Tras ser eliminado a principios de marzo de la 'Champions' en octavos de final contra el Ajax y de la Copa del Rey (en semifinales contra el Barça), el Madrid se ha dejado llevar y, salvo gran carambola final, volverá a finalizar en tercera posición en Liga.



El balance de Zinédine Zidane desde que inició el pasado 11 de marzo su segunda etapa en el banquillo blanco es de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.



- Pinchazo inoportuno del Getafe-

En el otro lado del terreno de juego los tres puntos insuflan un poco de esperanza al Rayo. Los vallecanos adelantan al Huesca, abandonan el farolillo rojo y tienen la salvación a seis puntos. Difícil pero no imposible.



Además el Getafe (4º), el Sevilla (5º) y el Valencia (6º) perdieron este domingo contra Real Sociedad (9º), Girona (17º) y Eibar (10º) respectivamente y mantienen al rojo vivo su pugna para acceder a la próxima edición de la Liga de Campeones.



No podía soñar el Getafe con una jornada mejor para dar un paso de gigante en dirección a la disputa de su primera Liga de Campeones.



Horas después de la derrota del Valencia en su Mestalla contra el Eibar (1-0) merced a un gol del brasileño Charles (90+3), y de que el Sevilla hiciera lo propio en su visita al Girona (Portu, 62), los de José Bordalás lo tenían todo a favor para distanciarse de sus perseguidores.



Pero la Real Sociedad se adelantó pronto en su estadio de Anoeta por medio del brasileño Willian José (21 penal) y sentenció al poco de comenzar la segunda parte con un gol de su estrella, Mikel Oyarzabal (53).



Los madrileños descontaron al final a través de un gol de Samu Saiz (89) pero no lograrían el empate y ven cómo su sueño de la 'Champions' sigue en suspense.



La victoria del Girona (17º) contra el Sevilla saca al conjunto catalán de la zona de descenso, en la que queda el Valladolid (18º).



Más tarde el Villarreal (14º) se alejó un poco más de la quema tras empatar 1-1 en su estadio con un Huesca (20º) que cada vez lo tiene más difícil para no volver a segunda división.