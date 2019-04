Fuerza Naval de Nicaragua detiene a dos hondureños por presunta pesca ilegal

MANAGUA, NICARAGUA.- Dos hondureños fueron detenidos este domingo por miembros de la Fuerza Naval de Nicaragua cuando navegaban en una lancha en aguas vecinas en el Golfo de Fonseca.



Los compatriotas fueron identificados como Emilio Flores Juárez (42) y Bryan Alexander Serrato Sevilla (23).



Las autoridades militares dijeron que los compatriotas realizaban pesca ilegal con la embarcación "Mi Príncipe Sneijder" cerca de Punta San José, al noroeste de Nicaragua.



"La tripulación y la embarcación no portaba documentación, no contaba con chalecos salvavidas, no presentaron zarpe (permiso para zarpar) y demás medios establecidos por la ley, violentando las medidas de seguridad de la vida humana en el mar", menciona el comunicado del Ejército de Nicaragua.



Los compatriotas fueron llevados a la Dirección de Migración y Extranjería en El Viejo, Chinandenga, también en Nicaragua.



Nicaragua relaciona la detención con la invasión de aguas territoriales, casos que son condenados y juzgados tras una política aplicada en 2015.