VIDEO: Neymar golpea a un aficionado porque se burló de él

PARÍS, FRANCIA.- El jugador brasileño Neymar protagonizó un altercado el sábado con un aficionado en la final de la Copa de Francia.



El atacante del París Saint-Germain no contuvo su ira tras recibir insultos por parte del aficionado, a quien le respondió encarándolo tras detener su paso y extender su mano para golpearlo en la cara.



Esta acción le ha ocasionado una ola de críticas en redes sociales, no obstante, el jugador aún no se ha pronunciado al respecto.



El hecho ocurrió luego que el PSG perdiera la final ante el Rennes en una definición por penales tras remontar un 2-0 adverso en la primera mitad y obligar la prórroga.



Neymar fue titular por primera vez desde que sufrió una fractura en el pie derecho en enero. El delantero brasileño ingresó como suplente el domingo pasado, día que el PSG celebró la conquista de su octavo título de la liga francesa.