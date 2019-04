El artículo de Octavio Carvajal: Fiera contra fiera

Octavio Carvajal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Porfirio Lobo Sosa, quien siendo mandatario escupió y traicionó a propios y extraños, tiene, sin duda alguna, una fiera lucha contra su delfín Juan Orlando Hernández Alvarado acusándolo de “mal amigo” por el hecho de que su régimen tiene cautiva a su consorte Rosa Elena Bonilla, señalada por la Maccih de un rosario de delitos.

Miles se preguntan por qué reclama tanto Pepe Lobo si él mismo y su camarilla en su otrora reinado honraron a JOH para ocupar la primera magistratura del Estado. ¿Qué falló entre ustedes? ¿Fue por negocios incumplidos? ¿Traiciones o piques personales desatados por el proceso judicial contra la dilecta Rosa Elena y compañía?

Cuentas

¿No cuadraron cifras o pactos políticos? ¿Qué pasó entre ustedes para ver y oír a Lobo en riña grosera para el pueblo? Ninguno lo dirá, pero el exjefe cacho está arrecho con su pupilo. Inocultable divorcio. Sinnúmero de elucubraciones de un lado y de otro. No es lo mismo poseer la corona que perderla, al estilo del panameño Ricardo Martinelli.

¿Cuántas razones o raciones no llegaron a su destino? Quiera o no, Pepe Lobo fue consentidor de mil delitos que igual ocurren en la gestión de JOH, así como han sucedido en todas las regencias donde cada quien se lava las manos, aunque les brolle el pus. El hombre de La Empalizada no razona la paliza dada a su prole por parte de la Maccih.

Lobo Sosa dijo que en el ciclo de JOH 'no es extraño saber que los bienes que aseguran muchas veces son destinados a personas que los manejan, los donan, pero hay mucha tela que cortar'. ¿Lo diría por el extinto Humberto Palacios Moya?".

Lobos

Lobo Sosa piensa que JOH hizo pacto con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para hundir a su “Rosa” a cambio de que JOH salga limpio. Pero ¿quién coqueteó con Hernández Alvarado para ocupar el Ejecutivo? Lógicamente usted señor Lobo que hoy brinca de a metro en una lucha de fieras.

Pepe se ha visto cansado por el agite judicial contra su consorte. Corre de un lado para otro. Ríe a su modo y cada vez que puede envía y repite mensajes entrelineas y directos contra JOH. Desde acusarlo de traidor hasta decirle que su mandato es pestilente, que gobierna contra el Partido Nacional, de ser un conserje de los gringos. Se abrió carpa.

Es tanta su impotencia, que por meses no para de hablar en diversos foros, radiales y televisuales para según él, lograr no solo el respaldo de sus aliados del periodismo, sino de sus íntimos y partidarios, entre ellos Ricardo Álvarez –ahora su terciopelo- otro que rompió con JOH por codicias y diferencias muy personales. Solitarios con su estrella solitaria.

Afirmó que su Rosa saldrá de prisión cuando gobierne otro (no dijo quién). En palabras llanas, la historia terminaría en otro circo de que los grandes son excarcelados según el vaivén del poder político y económico, al final de cuentas, a ciertos periodistas que satisfizo con radios y televisoras- no dieron los frutos que soñó.

Para Lobo Sosa, todo es una ardid contra su mujer –de quien aseguró- erró de chequera. Por tomar la personal, partió la oficial. ¿? Varios testigos de la Fiscalía contra Bonilla de Lobo no aparecen. ¿Es cierto que los amenazaron? Eso le pasó a Julito, ni tosió el muchachón. Las fieras están en pleito a morir.