Houston Dynamo homenajea a Boniek García por sus 200 partidos con el club

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- El hondureño Boniek García fue homenajeado este sábado por Houston Dynamo por haber llegado a sus 200 partidos con el equipo.



Fue previo al encuentro ante el Columbus en el BBVA Compass por la jornada seis de la conferencia oeste de la MLS del fútbol estadounidense que el centrocampista fue reconocido.

Una camisa conmemorativa fue el gesto que tuvo el conjunto naranja para el catracho que llegó a vestir esa camisa desde el 2012.

A pair of milestones on Saturday ?



? 200 total Dynamo appearances for @boniek1426

? 100 MLS regular season appearances for @MARLYG94#ForeverOrange pic.twitter.com/bg6BU7C2Xe