Raúl Cáceres, DT Real de Minas: "Hay que ver el panorama que se nos viene"

DANLI, EL PARAÍSO.- El técnico del Real de Minas Raúl Cáceres, lamentó la derrota 0-2 ante el Marathón en el cierre del torneo Clausura de la Liga Nacional y que lo deja condenado a disputar una triangular ante Honduras Progreso y Juticalpa para salvar la categoría



"Lamentable, con una gran vergüenza, honestamente por afición y por actitud no debemos perder, pero siento que el fútbol ha sido grosero hoy hacía nuestro lado, porque en el primer tiempo tuvimos nueve chances de gol y no concretamos ninguna", expresó Cáceres.

Lamentó que "al final nos cae un gol malísimo de parte nuestra el cual nos manda cabizbajo al descanso y no pudimos recuperarnos anímicamente".



Sobre disputar una triangular para salvar la categoría, ya comienza a evaluar para llegar en buenas condiciones y seguir siendo de Primera División en el fútbol hondureño.



"Hay que ver ahora este panorama que se viene, hay que hacer el trabajo, yo pienso que nos va ajustar, porque de alguno otra forma el equipo intenta jugar y vamos hacer la labor para poder levantar al grupo anímicamente", comentó Cáceres.



Y agregó: "Seguimos con esa gran pena que no ganamos en casa a pesar del apoyo, del terreno y todas las circunstancias, pero no ganamos, pero espero que el partido que nos toque jugar en casa lo podamos hacer para salvar la categoría".



Algo positivo que saca es que el Real de Minas ya ha hecho grandes partidos tanto en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas y el Humberto Micheletti en este campeonato y espera repetirlo en la triangular.



"Nos ha tocado ya visitar ambos clubes y tenemos que hacer ese trabajo para sacar el resultado que nos pueda asegurar la permanencia. Este equipo merece quedarse en Primera División porque hemos trabajado para eso y esto no es de justicia o injusticia, lastimosamente no nos ha ajustado el poder reafirmar nuestra estadía en Liga Nacional", cerró.