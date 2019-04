Mauricio Oliva no descarta algún “ajuste” a los polémicos decretos de Salud y Educación

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, no descartó el vernes “un ajuste” que se le pueda hacer a los decretos que ordenan la reestructuración en las secretarías de Salud y Educación, los cuales están causando polémica y paralización de labores en varios sectores.



Sin embargo, Oliva dijo que el contenido de estos decretos aprobados el jueves “es un tema que no se ha terminado de entender? por parte del gremio magisterial y médico.



El político nacionalista estuvo ayer en San Pedro Sula donde se reunió con los responsables de desarrollar los proyectos de vivienda que impulsa el gobierno.



En el campo de la salud, el gobierno tiene un acuerdo con la comunidad internacional basado en que por cada dólar que se invierta, los países amigos aportarán tres dólares, “por lo tanto si somos más eficientes en la utilización de los recursos, sobrará dinero para poner como contraparte y que la comunidad internacional aumente su aportación, además de tener mejores condiciones en salud y educación”.



Oliva no quiere creer que las movilizaciones y paro de labores que se realizaron ayer tengan algún interés político, de desestabilizar al gobierno.



“Hay que darles el beneficio de la duda, pero no quiero creer que este es un asunto político, como para querer desestabilizar; no han terminado de entender el proyecto, ya se borró todo y se hizo uno nuevo donde se les dice a las secretarías dónde deben de priorizar”, expresó el presidente del Congreso. El lunes el Congreso sesionará.