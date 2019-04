Luis "El Coco" Clarke, de mundialista con Honduras a pastor acusado por abuso sexual en EEUU

PEMBROKE PINE, ESTADOS UNIDOS.- David Suazo, Rambo de León, Júnior Izaguirre y Edgar Álvarez fueron algunos de sus compañeros en una generación dorada de futbolistas hondureños en 1999.



Defendió la portería de la selección Sub 20 catracha en el Mundial de Nigeria en ese año. Su inició daba pinceladas de un gran futuro, sin embargo, Luis Clarke, no logró debutar en la Primera División de Liga Nacional con el Platense de Puerto Cortés.



Su sueño frustado lo llevó a vivir a Estados Unidos, en donde alcanzó un liderzgo espiritual: fundó el ministerio Abraza Tu Sueño en La Florida.



Pero eso no fue todo, el amor también tocó su puerta. Reyna Lara fue la mujer que llegó para complementarlo en el inicio de una vida cercana a Jesús.



Mientras vestía la camisa de la H aceptó a Cristo como su salvador. Pero fue hasta 2005 en donde comenzó a trabajar en la obra del Creador en el país norteamericano.



Estar al frente de una organización, que se basó en "la ayuda de adolescentes y matrimonios jóvenes en su desarrollo y crecimiento cristiano", no lo llenó por completo.

Luis Clarke defendió la portería de la selección Sub 20 catracha en el Mundial de Nigeria de 1999. Foto: Cortesía.





Durante 2016 y 2017, el hondureño de 38 años de edad comenzó una relación sexual coercitiva con una joven migrante de 16 años.



Pero fue hasta el pasado 17 de abril que otra víctima, un muchacho identificado como CM, que en ese momento tenía 15 años, reveló los hechos a la Policía.



En ese sentido, Clarke fue arrestado al salir de su domicilio el jueves por una denuncia de violación contra una menor de 16 años. De acuerdo a los reportes, el imputado está retenido en una prisión de La Florida.



La víctima que denunció el caso precisó que Clarke agredió sexualmente a la menor en su casa NW 143rd y activaba el sistema de alarma para evitar que ambos salieran del lugar.



También mencionó que el guía espiritual lo forzó a ver las escenas sexuales mientras le gritaba "gay, gay" por no querer observarlas.



La información detalló que el señalado recogía a sus víctimas y los llevaba a su casa, en donde abligaba a la joven a desvertirse para tener relaciones con ella.



Según documentos estatales estadounidenses, Clarke dirigió varias compañías de reparaciones de casas. Además, el 31 de agosto del 2018 se divorció de Reyna Lara.



Al ser arrestador, Clarke admitió que tuvo dos encuentros sexuales con la adolecente en su casa, pero negó haber obligado a CM a ver las escenas.