"Roatán", la nueva canción de Farruko que enamora a sus fans

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La acogedora y disfrutable isla de Roatán en Honduras sirvió de inspiración para que el artista puertorriqueño Farruko esté contagiando a sus seguidores con su nueva propuesta musical denominada "Roatán", que forma parte de su álbum Gangalee.



En la pegajosa melodía, el intérprete de "Calma" une su talento junto al de Konshens, quien es el invitado encargado de ponerle el sazón caribeño al hit que promete enamorar a los fans.



El cantautor mencionó a medios internacionales que eligió el nombre de Gangalee porque es un guerrero y "he pasado por muchas cosas y sigo aquí, es algo con lo que me identifico".



Vea: Farruko describe a Roatán como el "paraíso"



Por otra parte, las reacciones de sus fans no se han hecho esperar, quienes expresan que la canción está llena de mucho ritmo y sabor.



No cabe dudas que "Roatán" está conquistando el corazón de las personas que no pueden dejar de escuchar el hit, que lo único que hace es invitarte a bailar, aunque sea con el palo de la escoba.



Farruko estuvo en la isla de Honduras en febrero de 2019 y a través de sus publicaciones en Instagram demostró lo mucho que disfrutó su estadía.

Escuche aquí "Roatán":