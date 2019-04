Ebal Díaz: "Paros de labores son planificados con fines políticos por Libre"

Los paros 'no están buscando defender los derechos de los maestros y médicos, así que yo quiero desmentir categóricamente que haya una intención del Gobierno de despedir...', dijo Díaz.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los paros de labores en los sistemas de Salud y Educación son planificados para generar desorden “con fines eminentemente políticos por parte de Libre” y los aliados de ese partido, dijo este viernes el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.



Desde temprano una serie de protestas se han registrado en el país a raíz de los decretos aprobados el jueves por el Congreso Nacional para reestructurar las secretarías de Salud y Educación.

No habrá despidos

Estos decretos "no contemplan despidos de personal, ni masivos ni selectivos, por lo que no pueden esgrimirse como argumentos para suspender labores", reiteró el funcionario.

Los paros "no están buscando defender los derechos de los maestros y médicos, así que yo quiero desmentir categóricamente que haya una intención del Gobierno de despedir, ni selectivamente ni masivamente, ni a maestros ni a médicos”, agregó.



“Llamo a los maestros a que vayan tranquilos (a dar clases); no existe interés, y ni ha existido antes en el Gobierno, de generar ni despidos ni masivos ni selectivos", reafirmó. manifestó.

Díaz recordó que "el Colegio Médico y su presidenta, Suyapa Figueroa, expresó que si el presidente Juan Orlando Hernández retiraba el proyecto ellos iban a desistir de los paros que habían anunciado".



El proyecto se retiró. "Nos adherimos al dictamen que presentó la comisión de dictamen”, añadió el funcionario.



Díaz recordó que “todo este proceso se llevó a cabo con las centrales (obreras); ellas mismas dieron declaraciones y dijeron sentirse satisfechas con la redacción porque ya se despejaba cualquier duda que pudiera tener alguien, que pudieran haber despidos selectivos o masivos".

Paros motivados

De acuerdo al ministro de la Presidencia, "necesitan que las secretarías de Educación y de Salud puedan ejecutar entre ambas más de 400 millones de dólares, tanto de cooperación externa como de fondos nacionales, para el logro de sus objetivos".



"Si estas cosas están claras”, entonces “lo que queda es una explicación de que hubo una planificación para motivar paros, desorden, con fines eminentemente políticos por parte de Libre (Libertad y Refundación) y los aliados de Libre", dijo.

Lea: Protestan y tomas paralizan sistema educativo y de salud en Honduras