Así se jugará la última fecha del Clausura 2018/19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La fecha 18 (la última) del torneo Clausura de la Liga Nacional se disputará este sábado con los partidos de los 10 equipos, todos en horario simultáneo: a las 3:00 de la tarde.



El encuentro estelar será entre Honduras de El Progreso y Juticalpa que se verán las caras en el estadio Humberto Micheletti de El Progreso. Ambos conjuntos son conscientes de que el vencedor enviará automáticamente a la Segunda División al derrotado.



Pero de terminar en repartición de puntos el duelo, igualarían a Vida y Real de Minas (si no ganan) que ya suman 31 unidades en la tabla general, lo que ocasionaría una cuadrangular para definir al sacrificado.

También, Motagua recibirá a los Cocoteros de Héctor Catellón en el Estadio Nacional de esta capital con la idea de arrebatarle el segundo lugar al supercampeón Marathón.



No obstante, el estratega de los ceibeños argumentó que su grupo pisará el terreno del Tiburcio Carías Andino con un solo propósito: ganar para salvar la permanencia.



Para Real España, enfrentar a Platense representa la oportunidad de asegurar la cuarta posición que lo acredita a figurar en la liguilla, pero el Tense también tiene sed de puntos para tratar de clasificar a la segunda ronda del campeonato en mejor posición (sexto).



Mientras que Olimpia, con el liderato en el bolsillo, buscará vencer a los Lobos de la UPNFM para desquitarse de la derrota en la primera vuelta.



Por su lado, Real de Minas visitará al Verde con la mentalidad de ganar para sellar su presencia en la Primera División del balompié hondureño.



La jornada

Honduras de El Progreso vs Juticalpa | Humberto Micheletti

Motagua vs Vida | Estadio Nacional

Real España vs Platense | Estadio Morazán

UPNFM vs Olimpia | Emilio Willians

Marathón vs Real de Minas | Yankel Rosenthal

(Todos los partidos se juegan a las 3:00 PM)