Honduras El Progreso o Juticalpa a un paso de conocer quién será el descendido

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Uno llegó en 2014 a la Primera División, el otro lo hizo en 2015, ambos disfrutaron del sabor de la copa y este sábado uno de los dos podría irse a la Liga de Ascenso.



Si hay descendido este fin de semana, será Honduras EP o Juticalpa: dos equipos que fueron campeones. Aunque el Ribereño lo hizo en la Liga Nacional y el Canechero en la Copa Presidente, ambos clubes se coronaron campeones entre el día de su ascenso a la Liga Nacional a la fecha.



Si hay un ganador en el duelo entre ellos en El Progreso, uno de estos monarcas pasará de haber tocado la gloria a tocar el infierno. El contraste es tan extremo como tan fina es la línea que los separa de la felicidad a la tristeza.



Ganó liga en diciembre de 2015

Honduras EP ascendió a mediados de 2014 y en el tercer torneo en primera ganó el título de la Liga Nacional.



Luego de haber sido líder de las vueltas, el Ribereño de Héctor Castellón se impuso a Vida en semifinales (1-0 global) y se terminó coronando en penales (4-1) ante Motagua en El Progreso (tras un 3-3 y un 1-1).



Caprichosamente, aquel capitán al que le tocó levantar la copa, hoy es el entrenador del Arrocero.



“Estoy dirigiendo en Liga Nacional sin antes haber pasado por reservas, segunda o ser asistente de alguien; merezco hacer historia”, confesó Luis Alvarado, uno de los sobrevivientes de aquel Honduras EP que se coronó el 19 de diciembre de 2015.



Junto al técnico solo hay cuatro futbolistas que continúan en el equipo: Juan el Camellito Delgado, Jorge el Ñangui Cardona, Franklyn Owen Morales y Cristhoper Anariba. Ellos han estado presentes en los 10 torneos disputados por el Ribereño en la LNP.



Durante ese lapso, el Catrachito jugó tres repechajes, dos semifinales y dos finales. Un total de 221 partidos jugados, 70 triunfos, 47 empates y 90 derrotas resumen la andadura de los progreseños en la liga de honor desde aquel ascenso de hace casi cuatro años y medio.



La Copa Presidente de 2016

Si el orgullo de El Progreso tocó el cielo en la Liga Nacional, Juticalpa lo hizo en la Copa Presidente.



El Canechero, que ascendió el 31 de mayo de 2015, alcanzó su clímax futbolero el 23 de julio de 2016, cuando venció 2-1 a Real España en la final disputada en Comayagua.



Tras dos torneos en primera, los olanchanos conquistaron la segunda edición de la Copa bajo el mando de Wilmer Cruz, precisamente el mismo entrenador que hoy está encargado de que Olancho no se quede sin equipo de primera.



Aparte del Supermán, hay seis jugadores que estuvieron en aquel logro y que siguen en el conjunto: Juan José Ocampo, Sendel Cruz, Bryan Ramírez, José Miguel Murillo, Blas Hernández y Ovidio Lanza.



“Tengo una lesión que vengo arrastrando desde hace mucho tiempo y estoy mirando la posibilidad de arriesgar un poco”, dijo Ovidio.



Los Canecheros se jugarán la vida en el Humberto Micheletti y buscarán extender los ocho torneos que ligan en la LNP. Los pamperos, que jugaron dos repechajes (Clausura 15/16 y Apertura 17/18), acumulan 38 victorias, 43 empates y 66 caídas en 147 duelos.



Este sábado, a las 3:00 PM, los olanchanos jugarán su partido 148 en primera e irán por un triunfo para salvar la categoría.



Una victoria les garantiza la membresía, una derrota los manda a segunda y una igualdad los lleva a jugar un desempate. Lo cierto es que este fin de semana, dos que festejaron al ritmo el We Are The Champions corren peligro de irse al ritmo de Las Golondrinas.