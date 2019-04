Gobierno de Honduras creará el corredor turístico Omoa-Puerto Cortés

OMOA, HONDURAS.- El presidente Juan Orlando Hernández anunció el jueves la creación del corredor turístico Omoa-Puerto Cortés, con el objetivo de potenciar el turismo en ambos municipios.



En el período de Semana Santa se registró la cifra récord de más de un millón de visitantes en esa zona.



El mandatario se reunió el jueves con representantes del sector turismo y alcaldes del sector norte del país.



“Hemos roto con las cifras registradas en esta Semana Santa. Lo que estamos viviendo ahora los hondureños es disfrutar lo que por muchos años no lo habíamos podido vivir”, señaló.



“Se pudo ver en Trujillo que hasta casas particulares fueron alquiladas por la presencia masiva de turistas”, contó el mandatario.



“El país puede tener bellezas en turismo, pero si no tenemos seguridad, promoción, buenas carreteras, articulación de empresa privada y alcaldía, no estamos en nada”, aseguró.



El presidente Hernández planteó que cada destino debe estructurar una hoja de ruta en turismo de manera unificada entre fuerzas vivas, gobiernos locales y empresa privada.

Hizo un llamado para que se consolide el turismo interno y buscar la promoción en Guatemala y El Salvador.



Anunció que en dos semanas el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) brindará en Puerto Cortés un taller de inducción a fin de estructurar nuevos esquemas de financiamiento a intereses bajos para los pequeños y medianos empresarios de turismo de la zona.



“Hay que pensar en alianzas públicas privadas comunitarias para poder potenciar el turismo”, recomendó.



El alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado, indicó que durante la Semana Santa la presencia de turistas, tanto en su municipio como en Puerto Cortés, fue de más de un millón de visitantes.



“El turismo en Omoa estuvo a reventar. Hoteles, restaurantes y playas llenas, eran insuficientes ante tanto visitante”, apuntó.



Mientras que Rosa Brocato, representante de la Cámara de Turismo de Omoa, dijo que la Semana Santa “fue un éxito y estamos trayendo más inversiones para los negocios de la zona”.