"¡Salgan de ahí, váyanse a la quebrada!": El video del fatídico incendio en La Montañita a un año de la tragedia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 25 de abril de 2018 se registró un fatídico incendio en el kilómetro 14 de la CA-6, carretera que conduce de Tegucigalpa a Danlí, El Paraíso, en el lugar conocido como La Montañita. Producto de las llamasresultaron quemados cinco miembros del Cuerpo de Bomberos, dos de ellos murieron en el incendio forestal y tres más quedaron con quemaduras extremas... de ellos solo uno sobrevivió.



EL HERALDO recogió el emotivo relato del apagafuegos Ever Velásquez, el único sobreviviente del siniestro; Ever compartió con este rotativo un video en el que quedó grabado el momento exacto en que las llamas devoraban todo lo que encontraban a su paso.



En el impresionante clip se observa la ferocidad del fuego que envolvió a los cinco bomberos, "no tuvimos oportunidad de reaccionar, ya estábamos en llamas", rememoró acongojado Velásquez.



Vea: El día más oscuro de Ever Velásquez en La Montañita



De igual manera, se escucha el intenso crepitar de las llamas que aniquilaron aproximadamente 298 hectáreas el día de la tragedia, de acuerdo con el Instituto de Conservación Forestal (ICF).



"¿En dónde están?, ¡Salgan, salgan de ahí, váyanse a la quebrada!", son las desesperantes palabras que se escuchan casi al final del video que fue captado por un compañero del superviviente.



Ever Velásquez ha tenido la osadía de contarnos su historia no para que nos compadezcamos de él, sino para aprender que aún en los peores momentos hay que aferrarse a la vida y luchar por lo que siempre hemos querido.