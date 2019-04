Emilio Estefan produce y dirige documental de Jenni Rivera

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un documental sobre Jenni Rivera con imágenes inéditas de sus últimos momentos llegará a la pantalla bajo la dirección y producción de Emilio Estefan, quien espera mostrarle al público a la persona y amiga que él llegó a conocer.



“Yo quiero de verdad que la gente la conozca con la misma admiración que yo tuve por ella y el mismo respeto como ser humano, y que sus fans se den cuenta que para ella fueron muy importantes su fanaticada y sobre todo su familia”, dijo el magnate de la música latina a The Associated Press en una entrevista exclusiva el miércoles por la tarde. “Yo tuve la dicha de poder dirigirla a ella en los especiales por ejemplo de Navidad y pude trabajar con ella. Tuvimos una relación muy bonita de amistad... La conocí en la parte de cantar, de actuar, pero al mismo tiempo como persona”.



Estefan y el productor televisivo Dave Broome se asociaron con la familia de la difunta Diva de la Banda, quienes les dieron los derechos exclusivos para producir el filme, que esperan estrenar a finales de este año.



“Creemos que este es el mejor momento para revelar el último concierto de Jenni porque sus hijos ya han crecido y este documental tiene una carga emocional para ellos. Es una noche íntima con Jenni”, dijo Rosie Rivera, hermana de la cantante, en un email a la AP. “Para mi hermana Jenni, su fe, su familia y sus admiradores lo eran todo. Jenni querría compartir este momento de su vida con el mundo”.



El documental incluirá material del concierto que Rivera dio en Monterrey, México, la víspera de su deceso en un accidente aéreo a los 43 años el 9 de diciembre del 2012, además de tomas entre bambalinas.



“Yo creo que la historia de ella, sobre todo ese concierto que es un concierto histórico, va a sorprender”, dijo Estefan. “A mí lo que me sorprendió de lo que yo vi fue la premonición que ella tuvo de decir cosas que son históricas... como ‘Espero que vayan a la iglesia mañana porque yo voy a ver a Dios, voy a hablar con Dios mañana’. Entonces después se monta en el avión y cae el avión”.



“Uno se pregunta, ‘¿cómo, ella se lo presentía? ¿O pensaba que le iba a pasar algo? Porque dijo ciertas cosas increíbles”, agregó.



También incluirá material de archivo y entrevistas hechas por el propio Estefan, quien elogió la valentía de Rivera para denunciar abiertamente problemas dolorosos como violencia doméstica y abuso sexual, incluso intrafamiliar.



“Muchas veces mujeres que han sido abusadas, han sido maltratadas, no dicen nada por miedo de que le echen la culpa a ellas, más sin embargo ella fue abierta y fue honesta”, dijo el productor.



Su idea para la película, que aún no tiene claro si estrenará en cine o televisión, es que la propia Jenni sea quien narre su historia. La intérprete de éxitos como “Mariposa de barrio”, “Paloma negra” y “De contrabando” dejó entrevistas incluso en el programa de radio que Estefan tenía.



“Van a poder ver una cosa que de verdad no tiene precio. Van a poder verla de nuevo en concierto, pero más que todo van a saber mucho más y yo creo que van a estar ciertamente sorprendidos con muchas cosas que van a salir, dicho por ella misma”.



Al final, Estefan espera no solo rendir homenaje a Rivera sino a las “mujeres que han sido maltratadas, han sido engañadas, que han sido abusadas”. Sobre todo ahora en la era del #MeToo.



“Ahora la gente está siendo más abierta sobre estas cosas y me da mucha alegría que esto esté pasando y que ella pueda coger crédito por eso también”, concluyó.