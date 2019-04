Diego Vazquez: “Tenemos el corazón más sano que muchos”

Fredy Posadas

AMARATECA, HONDURAS.- Motagua tiene dos preocupaciones para la última fecha del torneo, la primera es ganarle al Vida y la segunda cumplir con los minutos del jugador Sub 20.



Por lo tanto, el Ciclón no tiene ninguna intención de regalar puntos en la capital al necesitado Vida.

Sergio Peña, el volante de contención, aseguró que “nosotros nos jugamos un puesto importante y al rival que venga hay que ganarle. Nosotros queremos un triunfo y vamos por ello. El Vida es el rival de turno y debemos vencerlo. Esto es fútbol y tenemos la posibilidad de clasificar directo. Es difícil estar peleando por el descenso, a mí me tocó vivirlo con Real Sociedad y si no aprovechas, el fútbol te lo cobra. Esta será una fecha decisiva”.

Fue bastante marcado

En la curva de rendimiento, Motagua ha mostrado una mejoría y Diego Vazquez lo reconoce. “Lo ideal es llegar a esta etapa bien, tener mucha fortaleza mental, tenemos un equipo maduro que ya entiende esta etapa del campeonato, ahora tenemos que confirmarlo”, dijo Vazquez.



Motagua está a las puertas de cerrar en el primer puesto de la tabla general y meterse a la semifinal de forma directa. “Tenemos asegurado un cupo en Concacaf, es algo importante, hemos hecho una buena cantidad de puntos en todo el año y la tabla general te marca una pauta; hay que pelear”, señaló.



Diego dio su punto sobre el hecho de traer árbitros extranjeros para la etapa final del campeonato, ya que su equipo ha sido perjudicado en varias ocasiones.

“Lo del domingo pasado ante Juticalpa fue bastante marcado con una terna que nos perjudicó en una final anteriormente, no tiene mucho sentido lo que yo pueda opinar; yo puedo decir cualquier cosa, capaz digo algo y hacen lo otro, ja, ja, ja.

El error del domingo fue demasiado grosero. Se ve que el portero nuestro saca bien la pelota, no era penal”, comentó.



Sobre las declaraciones de Pedro Rebollar, asegurando que Armando Castro se había equivocado en el penal que le dio al Juticalpa en el duelo con Motagua, Diego indicó que ya es reiterativo.

“En la final contra el Honduras de El Progreso, él y Omar Leiva le anularon un gol legítimo a Santiago Vergara por un supuesto fuera de juego. Conservo el deber de la memoria, a mí me gustaría saber qué piensan ustedes sobre eso, anteriormente jugamos fútbol australiano, ahora nos cobran penales groseros, ustedes poco comentan, solo pasan la jugada rápido y ya está”.



La azúcar y la sal

Surgió un video de un utilero de Motagua regando sal en el dogout del Juticalpa y Vazquez admite que él no manda a nadie a salar a los oponentes. “No sé, para nada, me río, antes ganábamos por la camisa negra. Ganamos porque entrenamos, si piensan que ganamos por eso, la azúcar, me causa risa, el nivel intelectual de los que piensan eso es bajo”.



La Barbie negó rotundamente que él envía a los utileros a regar sal... “Pregúntenle a él, ja, ja, ja... no sé, no paso viendo eso... la cábala nuestra es ensayar y tener el corazón limpio, no le deseamos el mal a nadie; Nosotros tenemos el corazón mucho más sano que muchos”, dijo.



¿Técnicos o directivos? le preguntamos. “No dije quién, dije varios...”.