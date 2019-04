Buscan autorizar la supresión de centros regionales del Instituto Nacional de Formación Profesional

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Roberto Cardona, convocó a una sesión extraordinaria para este día.



El único punto en la agenda es la aprobación del préstamo por un monto de 375 millones de lempiras, dice en la convocatoria emitida por Cardona a los miembros del consejo directivo de la institución, que son trabajadores y sector privado.



Al punto de agenda le agregan que se busca la “autorización para la supresión y clausura de centros regionales, divisiones, departamentos, secciones, unidades, programas y proyectos del instituto”.



Representantes del sector privado reaccionaron a la notificación aclarando que si se consensuó la aprobación del préstamo, pero en ningún momento se ha definido ni socializado en qué se utilizarán los fondos.





El Cohep ha solicitado una reestructuración del Infop.





Tampoco se ha dialogado sobre la supresión o clausura de los centros, programas o proyectos.



Asimismo, advirtieron que podrían no asistir a la reunión que está programada para hoy a las 2:00 de la tarde en la Secretaría de Trabajo, en consecuencia de que se busca autorizar medidas todavía no planteadas en el consejo.



La reestructuración

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) es el que ha solicitado la reestructuración del Infop.



Argumentan que la institución no está formando la mano de obra que las empresas necesitan.



Además como principal aportante, el sector privado afirmó que dejaría de aportar al Infop, argumentando que cerca del 80% se está gastando en el pago de salarios. También piden que las autoridades se elijan por concurso.