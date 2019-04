El "Rey del Cachopo" asegura que cuerpo desmembrado hallado en una maleta no es de la hondureña Heidi Paz

MADRID, ESPAÑA.-El "Rey del Cachopo" aseguró este miércoles que el cuerpo hallado dentro de una maleta en noviembre de 2018 no es el de la hondureña Heidi Paz.



Mientras se dirigía al Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, España, César Román Viruete dijo a Telecinco que hay que investigar bien el caso porque el cuerpo no es de Heidi.



"Lo primero que hay que ver es el cuerpo que está en la maleta no es el de Heidi, eso es lo primero que se tiene que analizar", aseveró.

Además, agregó que "las pruebas dicen lo contrario, hay un montón de errores en todo esto y muchas más cosas que poco a poco se irán viendo".



El "Rey del Cachopo" también manifestó que no puede decir nada porque no ha declarado ante el juzgado. "En esta historia debe demostrarse que lo que se está diciendo es puro humo".



"Hay que hacer una investigación en condiciones", finalizó antes de subirse a la camioneta que lo llevó hasta los juzgados.

