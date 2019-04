Diego Vazquez niega que utileros echen azúcar en vestuarios rivales: "Tenemos el corazón mucho más sano que muchos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua, el actual campeón nacional, planea un cierre triunfal en la fecha 18 del campeonato de Clausura 2018-19. En Amarateca los Mimados trabajaron con todas sus figuras.



De momento, el Ciclón no ha definido quién será el Sub 20 que tendrá posibilidad de jugar en el Nacional. Motagua recupera a Héctor Castellanos quien no jugó ante Juticalpa por acumulación de amarillas y es muy posible que Walter El Colocho Martínez juegue unos minutos.



Diego Vazquez habló sobre el hecho de traer árbitros extranjeros para la etapa final del campeonato y así evitar que se genere polémica.



"Lo del domingo pasado ante Juticalpa fue bastante marcado con una terna que nos perjudicó en una final anteriormente, no tiene mucho sentido lo que yo pueda opinar; yo puedo decir cualquier cosa, al contrario, capaz digo una cosa y hacen otra jajaja. No sé lo que dijo... vi poco lo que dijo Rebollar. El error del domingo fue demasiado grosero, muy marcado. Se ve que el portero nuestro saca bien la pelota".

¿Cábalas?

Después que en las últimas horas surgiera un video de un utilero de Motagua regando azúcar en el dugout del Juticalpa, Vazquez admitió que no es cierto.



"No sé, para nada, me río, antes ganábamos por la camisa negra. Ganamos porque ensayamos, si piensan que ganamos por eso, el azúcar, me causa risa, el nivel intelectual de los que piensan eso es bajo".

La Barbie negó rotundamente que él envía a los utileros a regar azúcar a los vestuarios rivales... "Pregúntenle a él jajaja...no sé, no paso viendo eso... la cábala nuestra es ensayar y tener el corazón limpio, no le deseamos el mal a nadie; no comentamos ese tema, el nivel intelectual del que le da importancia a eso es bajo".



"Nosotros tenemos el corazón mucho más sano que muchos", dijo. ¿Técnicos o directivos? le preguntamos.. "No dije quién, que varios... Pero bajo nuestra gestión en Motagua, al contrario nos debe mucho el universo, tenemos el corazón más sano que muchos. Me causa gracia, ganamos nosotros porque ensayamos y entrenamos de manera muy fuerte", finalizó el entrenador.