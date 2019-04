Así se jugará la última fecha del Clausura 2018/19: ¿Quién descenderá?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jornada 18 (última) del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras se jugará este sábado con los partidos de forma simultánea a las 3:00 de la tarde.



Los Lobos de la UPNFM recibirán en el estadio Emilio Williams de Choluteca, sur de Honduras, al líder absoluto Olimpia, con la ilusión de obtener la victoria que les permita asegurar la quinta posición de la tabla.



También, Marathón llegará al Marcelo Tinoco de Danlí, oriente del país, con la intención de imponerse a domicilio para afianzar su postulación a las semifinales en el segundo puesto, pero de frente estará Real de Minas que solo tiene una cosa en mente: sumar para concretar la permanencia en la Primera División.



Motagua, por su lado, tendrá que triunfar ante Vida para intentar arrebatarle el segundo lugar al Verde. Sin embargo, los ceibeños pisarán el césped del estadio Nacional de Tegucigalpa con la idea de lograr un gane que les permitiría quedarse en el máximo circuito del fútbol hondureño.

Para Real España, la aspiración del tercer puesto aún palpita. Con 28 puntos, dos abajo del Ciclón, los Catedráticos se medirán en el estadio Morazán sampedrano ante Platense que quiere confirmar su presencia en la liguilla en la sexta posición.



Finalmente, Honduras de El Progreso y Juticalpa protagonizarán una final por el no descenso. Los Progreseños intentarán aprovechar su condición de local en el Humberto Micheletti ante los olanchanos. Ambos clubes están empatados en unidades (30) en la tabla general.



No obstante, el perdedor de este duelo enviará a su oponente a la Segunda División, pero de resultar una igualdad, empatarían a Vida y Real de Minas que ya tienen 31 puntos en la tabla acumulada.



Posible escenario

De haber un empate en puntos con los equipos antes mencionados, habrá una cuadrangular que estará conformada por dos grupos, que establecerán las llaves, según el secretario de la Liga, Roque Pascua.



"En caso que se dé un empate en puntos y no se pueda definir al descendido, el artículo establece que habrá un partido en cancha neutral", explicó.



Pero si da un empate entre tres equipos, indicó que la junta directiva ha decidido que se jugará una vuelta de todos contra todos.

Lo establecido

En el caso de un empate en puntos entre dos equipos al finalizar al vueltas regulares, se jugará un partido en el estadio Carlos Mirada de Comayagua, en una fecha que se definirá el domingo 29 de abril.



Si son tres los involucrados, cada uno se enfrentará en ida y vuelta y el que menos puntos sumé será el descendido.

De ser cuatro, habrá una llave entre dos. Los ganadores se salvan del descenso, mientras que los perdedores se enfrentarán para establecer al sacrificado.