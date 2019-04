Chavasco: Los foráneos siempre estaremos en el ojo de la tormenta

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras el inalcanzable León mira a todos desde lo más alto y se prepara para afrontar el cierre de las vueltas ante los Lobos, uno de los pocos lunares dentro del gran presente olimpista se deja ver en sus extranjeros.

El cuestionamiento de algunos aficionados y los fríos números reflejan que los foráneos no han terminado de marcar grandes diferencias en un barco que es sostenido por jóvenes de calidad y experimentados de buen momento. El rendimiento habla por sí solo.

Los mejores parados parecen ser los mediocampistas uruguayos Leandro Sosa y Guillermo Chavasco. El primero registra nueve apariciones, nueve titularidades y un gol, en tanto que Memo tiene 14 partidos jugados: siete de titular y siete de cambio.

“Nunca voy a tirar la toalla”

“Los extranjeros siempre vamos a estar en el ojo de la tormenta, sea que se gane o se pierda, la bala siempre va para nosotros. Pero nunca voy a tirar la toalla”, apunta Chavasco, que jugó un partido completo y fue sustituido en seis ocasiones.

Él y Sosa son los que medianamente levantan la mano. Los otros dos argentinos no suman...



Hasta ahora, claro está. El defensa Martín Bonjour jugó cuatro partidos completos y no ha vuelto a aparecer desde el 3 de marzo, en tanto que el delantero Emiliano Bonfigli, que debutó con gol ante Platense, apenas jugó 181 minutos en cuatro encuentros.

“Bonjour se ha visto afectado por la lesión y a Bonfigli le ha faltado rebeldía para pelear el puesto”, aceptó el DT Manolo Keosseián, quien el martes explicó: “Esto es de rendimiento, nosotros vimos que había jugadores que volvieron a Olimpia y que también tuvieron buen rendimiento”.

Bonjour ha sido desplazado por la pareja de centrales compuesta por Jonathan Paz y Ever Alvarado y Bonfigli no encuentra ni siquiera minutos ante el presente de la dupla goleadora integrada por Jerry Bengtson (12 goles) y Jorge Benguché (8).

Solo siete juegos completos

Entre Bonjour (4 titularidades), Sosa (1), Bonfigli (1) y Chavasco (1) apenas han jugado siete partidos completos en 17 jornadas del Clausura.

“Uno debe reconocer que como humano tiene altibajos y lo importante es estar fuerte de la cabeza para aprovechar cuando toque la oportunidad. No será la primera ni la última vez que tenga altibajos en mi carrera, ojalá que pueda mantener el nivel y dar mucho más”, dijo Chavasco, que reencontró cupo con la lesión del juvenil Edwin Rodríguez.

Guillermo entró por el volante sub 20 en el 4-0 ante Juticalpa de la fecha 15 y ha sido titular en los restantes dos choques.

“Difícil fue el no poder ser titular, ya que uno viene con esa expectativa y tiene las ganas de jugar, pero sabe sobrellevarlo y la carrera que he tenido y en los momentos que no lo soy tengo que sumar de donde me toque y ser positivo. Vamos por buen camino para lograr el objetivo para el cual nos trajeron”, cerró el zurdo Chavasco.

Con Bengtson fuera de combate por acumulación de tarjetas y con otros tres jugadores con tres amarillas, Bonfigli y Bonjour parecen tener la oportunidad de sumar minutos en el duelo del sábado en Choluteca ante la UPNFM.

El líder Olimpia llegará afinado a semifinales y los foráneos están llamados a tomar un rol de mayor protagonismo...