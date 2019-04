Joy confirma que reveló su lesbianismo por amor y no por chantajes  

Joy: “Amor es amor, de la manera que sea. No tendría que ser algo para esconderse. Llevo en una relación siete años, escondida nunca estuve”. FOTO: Cortesía Instagram @elgordoylaflaca

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La cantante mexicana Joy, integrante del popular dúo Jesse & Joy, aseguró que no tiene razón alguna para esconder su relación sentimental con Diana Atri, con quien ha compartido los últimos siete años.

"Si Joy Huerta decidió salir del clóset no se debió a que ella y su pareja fueran víctimas de un chantaje", aseguró la vocalista, tras una larga lista de comentarios y críticas en redes sociales y programas de televisión.

La decisión de compartir detalles de su vida privada como su embarazo y su matrimonio con otra mujer ocurrieron porque son cosas importantes que valía la pena compartir, aseguró la cantante mexicana en declaraciones para el programa El Gordo y la Flaca.

“Es una noticia muy bonita para compartir. ¿Por qué no compartirla? Yo creo que todo a su momento y de la forma que se ha dado: muy natural. Mi vida privada es muy mía y lo que yo puedo, lo comparto”, explicó.

Además, sobre su relación con su esposa Diana Atri agregó: “Amor es amor, de la manera que sea. No tendría que ser algo para esconderse. Llevo en una relación siete años, escondida nunca estuve”.

Asimismo, dejó claro que no es víctima de una extorsión, “No, para nada simplemente la información se estaba dando de manera muy distorsionada y me pareció que no era necesario. Las cosas como son”.