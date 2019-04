VIDEO: Isabel Pantoja llegará a Honduras para iniciar su aventura en Supervivientes 2019   

MADRID, ESPAÑA. -La famosa cantante española Isabel Pantoja confirmó este martes su participación en el reality show Supervivientes 2019, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.



En la grabación, la intérprete de "Así fue", aseguró que el miércoles sale de España para comenzar el reality show que se graba en Cayos Cochinos, zona insular de Honduras. Mientras hablaba con sus seguidores se veía muy ansiosa.



"Mi querida familia, amigos y fans ya son las últimas horas en las que voy a estar en España, en las que me embarcaré, si Dios quiere mañana, en esta aventura que tanto he deseado desde hace muchísimo tiempo, que es Supervivientes", comienza diciendo.

De interés: Supervivientes 2018: Así fue la evacuación de los participantes en Cayos Cochinos



Además, Pantoja agregó que espera no defraudar a las personas que la apoyan y que intentará "hacerlo lo mejor posible".



"Todo para mí es nuevo, yo pido de corazón que me apoyen, que piensen que es la primera vez que hago algo distinto a lo que es mi profesión, que es cantar. Yo estaré siempre en directo a través de todos los perfiles oficiales del programa, además, en todos los programas de Telecinco, que es lo importante", continuó diciendo.



"¡Qué les digo Dios mío de mi vida!, estoy haciendo la maleta, estoy emocionada no sé, quiero mandar un beso muy fuerte a mi madre, a toda mi familia, a todos mis amigos, a mis hijos, a mis nietos, quiero que estén bien por favor porque son la felicidad mía, yo voy a procurar estar bien, dentro de mis posibilidades, lo haré lo mejor que pueda, y por favor los quiero, los amo, no se olviden mí, que pronto volveré si Dios quiere y deséenme lo mejor, deséenme buen viaje, y que estemos todos los compañeros bien y felices. ¡Un beso para toda España!", finalizó.



Aquí el video: