Mujer demanda a Nicolas Cage tras matrimonio de cuatro días

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- El actor estadounidense Nicolas Cage fue demandado por su exesposa Erika Koike por su matrimonio que solo duró cuatro días.



De acuerdo con las informaciones, Cage se casó en estado de ebriedad en Las Vegas con la famosa maquilladora, después de un año de noviazgo, pero su relación solo duró cuatro días.



Por tal razón, la mujer solicita apoyo económico del famoso actor de Hollywood y lo demandó ante la Justicia de los Estados Unidos.



Nicolas Cage solicitó la anulación de su matrimonio porque asegura que el mismo se basó en un fraude, extremó que la mujer desmiente y pide que su divorcio se lleve de forma legal.

En un vídeo subido a las redes sociales, se ve al actor de 55 años llegar a la oficina de Licencias de Matrimonio el Condado de Clark, en el estado de Nevada, donde pidió su documento.



En las imágenes se ve que es acompañado por Erika Koike a quien le grita que no firmará la licencia; "nunca te pedí que hicieras esto", le responde su exesposa.



En documentos judiciales, el actor afirma que él y ahora su ex esposa estaban intoxicados y "no entendió sus acciones al casarse con Koike".



Abogados del actor: "Antes de obtener una licencia de matrimonio y participar en una ceremonia de matrimonio, estuvieron bebiendo. Como resultado de su intoxicación, cuando Koike le sugirió a Cage que se casaran, Cage reaccionó por impulso y sin la capacidad de reconocer o comprender el impacto total de sus acciones".

