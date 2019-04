Adele presentará su nuevo álbum a finales de este 2019

LONDRES, INGLATERRA.- La artista Adele, quien recientemente confirmó su divorcio de Simon Konecki, está lista para presentar al público su nuevo disco, el cual se espera que salga a finales de este 2019.



"Adele ha estado escribiendo y trabajando su nuevo material por un tiempo", dijo una fuente muy cercana a la cantante al diario The Mirror.



Agregó: "Ella ya ha tenido reuniones con su sello discográfico Sony, en Londres, para hablar sobre su progreso. Se ha contactado a los productores para que trabajen con ella. Esperan que el álbum salga a la en Navidad de este año".



Vea: La cantante Adele se divorcia tras años de matrimonio



Ante la noticia, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, quienes se mostraron contentos de saber que seguirán disfrutando del talento de la intérprete de Rolling in the Deep.



De igual manera, comenzaron a cuestionarse si este nuevo material, del cual no se saben muchos detalles, tratará sobre desamor, tal y como se ha rumorado en las redes sociales.