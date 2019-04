El último y conmovedor testimonio de Julio Melgar: "Nunca imaginé que no iba a tener voz para adorar"

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- El fallecido pastor y cantante guatemalteco Julio Melgar quebrantó el corazón de muchas personas al compartir su testimonio de vida. Un mes después de ese hecho el intérprete de "Creo en ti" perdió la batalla contra el cáncer.



El video, que se ya se ha viralizado en las redes sociales, muestra a un fortalecido Julio Melgar que logró permanecer de pie en medio de la tribulación.



Al pasar al escenario de la iglesia Tiempos de Gloria de Guatemala, sus primeras palabras fueron: "Ahorita que estaba ahí (entre el público) empecé a recordar que yo siempre le prometí al Señor que no importa las circunstancias que yo tuviera, que siempre lo iba a adorar y nunca me imaginé que canciones como "Creo en ti" que profetizaban y decían "por lo que harás en mí" no por lo que ya había pasado, porque cualquiera puede levantar las manos cuando Dios ya hizo algo, pero cualdo no ha hecho nada...".



Agregó: "Hace unos días cuando estaba en una transmisión en vivo, entendí mucho más el sentido de las canciones proféticas que anuncian el futuro cuando las sacas del mismo corazón de Dios. Y esa canción tiene tanto poder porque habla de lo que Dios iba a hacer y yo le dije: eso es profético para mí, porque nunca me imaginé que yo iba a pasar por lo que pasé. Pero ahora lo está haciendo y adoré por anticipado".



Vea: Muere de cáncer Julio Melgar, pastor y cantante guatemalteco



Los aplausos de la congresación cristina no se hicieron esperar ante las fortalecidas palabras del líder evángelico, quien continuó: "Lo que quiero decirles es de que nunca imaginé que no iba a tener voz para adorar (llora) y si algo para mí es duro es no poder levantar mis manos para adorar a Dios porque es lo que más amo".



"Y siempre le dije cosas como: Señor, quién te va a adorar en el sepulcro, Señor yo quiero estar vivo para adorarte acá en la tierra de los vivientes y bueno, esos rollos que le agarran a uno con Dios, verdad", expresó el cantautor.



Asimismo, mencionó que cuando ya no tuvo fuerzas para cantar y adorar, meditó sobre haber invertido en casa, "Dios había levantado adoradores que iban a cantar cuando yo no lo pudiera hacer".



Melgar, en medio de su testimonio, invitó al público a participar de la adoración. "Di conmigo: 'no hay tiempo perdido en su presencia, aunque la gente diga que estás loco porque haces esto'".



Reiteró que "lo que les quiero decir es que todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, tenemos armas poderosas. Si tu quieres profetas en la casa crea un ambiente profético aunque digan que estás loco y agarres a tu hijo y le digas: venga profetice, mijo".



Además: Homenaje en Guatemala al pastor y cantante Julio Melgar

El cantante aprovechó la ocasión para agradecer a sus hijos por no dejar de adorar en medio de todo el dolor que los invadía. También cuestionó a las personas que se dieron cita en el templo: "¿Usted sabe lo qué es ver a sus hijos temerosos porque piensan que le va a pasar algo a papi y tú tienes jugando tu fe que un día te sientes jugando como un león y otro día tienes como la fe de un gatito. Dios me enseñó que él no se ofende cuando tu fe es como la de un gatito porque él te está enseñando".



Ya para finalizar su relato, confesó que unos meses atrás se había sentido mal con Dios porque "no estaba haciendo nada" y porque le dolía mucho lo que estaba pasando y "a veces pareciera que no estás avanzando".



Le puede interesar: Comunidad evangélica reacciona ante muerte de Julio Melgar



"Pero una vez recibí una llamada de alguien que me dijo: "A nosotros nadie nos para, solo Dios".



Y cerró: "Dios me dijo: 'sabés voy a volver a enarcerder tu corazón como los primeros días cuando no sabías nada de mí'".