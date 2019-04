La reina Isabel II cumple 93 años en Domingo de Resurrección

LONDRES, INGLATERRA.- La reina Isabel II celebró el domingo su cumpleaños 93, que este año coincidió con el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección.



La monarca británica celebró el feriado asistiendo a un servicio religioso con otros miembros de la familia real en la capilla de San Jorge, en los terrenos del castillo de Windsor, al oeste de Londres.



Estuvo acompañada durante el festejo por el príncipe Guillermo y su esposa Catalina, duquesa de Cambridge, así como el príncipe Harry cuya esposa Meghan, la duquesa de Sussex, está por dar a luz a su primer hijo en las próximas semanas y no asistió.



Su cumpleaños coincidió en esta ocasión con un poco habitual clima soleado que hacía brotar las flores en los amplios terrenos del castillo.



La reina conmemora su cumpleaños en dos ocasiones cada año. La celebración oficial es en junio, coincidiendo con un desfile militar.



La tradición de dos cumpleaños tiene más de 250 años de historia, cuando fue instaurada por el rey Jorge II.



Isabel es la monarca que más tiempo ha ostentado la corona en la historia británica. Sigue teniendo una agenda apretada, aunque no viaja tanto como antes.



Su esposo, el príncipe Felipe, de 97 años, se retiró de los servicios públicos y no asistió al festejo.