La Juventus logra su octava liga italiana seguida, Cristiano la primera

ROMA, ITALIA.- La Juventus conquistó matemáticamente su 35º título de campeón de la liga italiana, el octavo de manera consecutiva, tras su victoria 2-1 ante la Fiorentina, este sábado en la 33ª jornada, con lo cual secó las lágrimas tras su eliminación de esta semana en la Liga de Campeones.



Cristiano Ronaldo añadió a su impresionante palmarés la Serie A, ya en su primer año en Italia, y su equipo se coronó a cinco jornadas para el final, igualando el récord de precocidad en el 'Calcio'.



Todavía con el fracaso muy reciente de su inesperado adiós en cuartos de final de la Champions el martes ante el Ajax, la Juventus regresaba cuatro días después a su estadio turinés, donde le bastaba con sumar un único punto para lograr su objetivo.



La Fiorentina se adelantó en el inicio del partido, con un gol de Nikola Milenkovic (minuto 6), pero los locales dieron luego la vuelta gracias al brasileño Alex Sandro (37) y un tanto en contra del argentino Germán Pezzella (53).



Era la tercera jornada seguida en la que la Juventus tenía opciones matemáticas de ser campeón. En la primera de ellas no dependía de sí mismo, pero sí en la segunda, donde también le bastaba con un punto, aunque perdió 2-1 en Ferrara ante la SPAL.



En esta ocasión no dejó pasar la oportunidad de coronarse ante sus 'tifosi': la Juventus se distancia provisionalmente 20 puntos respecto al Nápoles (2º), que tiene pendiente de jugar seis partidos, con lo que puede sumar únicamente un máximo de 18 unidades y ya no podría alcanzar a los turineses.



En las principales ligas europeas, la racha de ocho títulos nacionales seguidos de la Juventus es un récord, dejando atrás la igualdad a siete que los 'bianconeri' tenían con el Lyon, que conquistó la liga francesa de 2002 a 2008.