Anthony "Choco" Lozano se lesiona y no jugará varios partidos con el Girona

GIRONA, ESPAÑA.- El delantero hondureño Anthony "Choco" Lozano sufrió una lesión en el músculo isquiotibial de su pierna derecha y no podrá jugar por dos semanas con su equipo, el Girona de España.



El catracho no formó parte del once titular en el partido de este sábado 20 de abril, donde el cuatro catalán perdió 1-2 ante el Celta.



Lozano no pudo hacer nada para evitar que el Girona descendiera hasta la decioquinta posición, con 34 puntos, una zona que pone el peligro la permanencia del equipo en primera división.



El jugador de 25 años también podría perderse el juego del Girona ante el Valladolid el próximo martes 23 de abril, además de la visita del Sevilla del domingo. Sin embargo, el Girona espera poder contar con su delantero para el duelo ante el Getafe del 5 de mayo.



Anthony "Choco" Lozano ha jugado 33 partidos con el Girona, 24 de ellos oficiales. Durante el total de encuentros ha logrado anotar dos goles, ambos en la Copa del Rey.