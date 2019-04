El Barcelona se enfrentará al Vissel Kobe de Iniesta y al Chelsea en pretemporada en Japón

TOKIO, JAPÓN.- El FC Barcelona disputará sendos partidos de pretemporada el próximo mes de julio contra el Vissel Kobe de Andrés Iniesta y contra el Chelsea, anunció el conjunto catalán este jueves.



"El Barça viajará a Japón este verano en el marco del 'FC Barcelona Japan Tour 2019 Presented by Rakuten' para disputar dos partidos contra el Vissel Kobe, de la J League japonesa, y el Chelsea FC, de la Premier League inglesa, en la 'Rakuten Cup Supported by Scalp-D', publicó el Barça en su página de internet.



El líder del campeonato español se enfrentará al Chelsea en Saitama el 23 de julio, y el 27 al Kobe, club en el que milita el legendario exjugador del club culé.



En el Vissel Kobe también juegan otros dos exjugadores barcelonistas, David Villa y Sergi Samper.



"Es fantástico jugar contra en Barcelona en nuestro estadio", afirmó Iniesta, que fichó por el Kobe el pasado mes de mayo.



El Barça, que se clasificó esta semana a semifinales de la Liga de Campeones, no juega un partido en Japón desde que derrotase a River Plate 3-0 en la final del Mundial de Clubes de 2015, en Yokohama.