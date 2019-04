Veteranos del Ejército interceptan a grupo de inmigrantes y transmiten la captura por Facebook

NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.- Un grupo de al menos 300 inmigrantes centroamericanos y de México fue interceptado la noche del lunes por veteranos del Ejército de Estados Unidos, simpatizantes de Donald Trump, cuando cruzaban la frontera de Nuevo México.



Los miembros de la United Constitutional Patriots son agentes retirados del Ejército estadounidense, quienes no esconden su rechazo a la comunidad inmigrante y se distribuyen en turnos para resguardar la frontera y así evitar el cruce ilegal de personas.

Esta vez la "redada" fue transmitida vía Facebook Live y las miles de críticas de usuarios no se hicieron esperar. No obstante, sus seguidores no pararon de elogiar su trabajo que, pese a no ser remunerado, ha tomado notoriedad desde que Trump llegó al poder tras prometer la construcción de un muro de acero que delimite de manera permanente la frontera sur con México.



"¡El muro ya!" fue uno de los mensajes con los que los veteranos de guerra publicaron en redes sociales el video que registró el momento justo en el que los centroamericanos fueron interceptados.



Según Jim Benvie, miembro del grupo, los inmigrantes buscan asilo en Estados Unidos y habían cruzado una cerca en Sundland Park, Nuevo México.



En caso de que una de las personas toque suelo estadounidense de manera ilegal, los agentes -que no son autoridad alguna- llaman a la patrulla fronteriza para entregarle a los centroamericanos y mexicanos que son "cazados" en la línea fronteriza, que fue la acción que realizaron esta vez.