El mensaje de Salma Hayek tras la donación de su esposo a Notre Dame

PARÍS, FRANCIA.-La actriz de origen mexicano, Salma Hayek expresó sentirse orgullosa de pertenecer a la familia Pinault, luego que su esposo, François-Henri Pinault, uno de los empresarios más ricos del mundo, anunciara la donación de 100 millones de euros para la reconstrucción de la catedral de Notre Dame, que tomó fuego de forma accidental el pasado lunes 15 de abril.

A través de su cuenta en Instagram Salma Hayek escribió: "Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser parte de la familia Pinault. No solo por su personal y sincera participación en la reconstrucción de Notre-Dame de Paris, sino también porque su contribución no reclamará ninguna deducción fiscal del gobierno".

VEA: Así quedó la catedral de Notre Dame después del incendio

La empresaria también se refirió a la generosidad de su suegro, quien de manera desinteresada contribuirá a restaurar este emblemático edificio francés.

"Mi esposo y mi suegro son dos ciudadanos franceses generosos, que entienden sinceramente la importancia de este tesoro espiritual, cultural e histórico desde París hasta el mundo", añadió la mexicana.



François-Henri Pinault, de origen francés, y Salma Hayek se casaron en el año 2009, de la relación nació su primera hija en común, Valentina Paloma Pinault.

Pinault, es el presidente de un conglomerado de marcas de lujo, su fortuna asciende a más de 30, 500 millones de dólares.